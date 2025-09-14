Arrestan a los capitanes de los dos pesqueros que colisionaron en Mauritania

The Swiss voice in the world since 1935

Nuakchot, 14 sep (EFE).- Los capitanes de los pesqueros ‘Tafra 3’ y ‘Right Whale’ que colisionaron este viernes en aguas de Mauritania fueron arrestados por las autoridades del país magrebí en el marco de una investigación judicial, confirmó este domingo a EFE una fuente de la guardia costera mauritana.

La misma fuente indicó que próximamente se iniciará una investigación técnica para determinar las causas del incidente.

Cinco personas, de nacionalidad mauritana, permanecen desaparecidas como consecuencia del hundimiento del pesquero gallego ‘Tafra-3’, de bandera mauritana, con 26 tripulantes a bordo, al menos cinco de ellos españoles, después de una colisión con el ‘Right Whale’, un buque ruso con pabellón de Gambia.

Tras el incidente, al menos 21 tripulantes de varias nacionalidades fueron rescatados por otros barcos que se encontraban en las inmediaciones faenando.

Entre los supervivientes del ‘Tafra 3’ figuran cinco españoles, un ghanés, un senegalés y catorce mauritanos, y hay siete heridos, uno de ellos de gravedad.

La fuente de la guardia costera mauritana indicó que la operación de búsqueda de los desaparecidos no ha cesado y que pronto contará con el apoyo de un avión de la Guardia Civil española. EFE

