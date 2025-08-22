Arrestan al expresidente de Sri Lanka por uso indebido de fondos estatales

Colombo, 22 ago (EFE).- El expresidente de Sri Lanka Ranil Wickremesinghe fue arrestado este viernes por supuestamente utilizar fondos estatales de manera indebida, según informó a EFE una fuente policial próxima al caso.

Wickremesinghe, de 76 años, ocupó la presidencia de Sri Lanka entre 2022 y 2024, tras la renuncia de su predecesor, Gotabaya Rajapaksa, después de los disturbios que tuvieron lugar en Colombo en 2022.

El expresidente declaró este viernes ante el Departamento de Investigación Criminal (CID), en el marco de un caso por haber utilizado supuestamente fondos estatales durante un viaje privado junto a su esposa a Londres en 2023, cuando ya era mandatario de Sri Lanka.

Wickremesinghe fue de nuevo candidato a la presidencia de Sri Lanka en los últimos comicios celebrados en este país insular, en septiembre de 2024, en los que terminó en tercer lugar y que ganó el marxista Anura Kumara Dissanayake con un discurso contrario a la corrupción y a la clase política tradicional esrilanquesa.

Según el medio local Ada Derana, el caso por el que ha sido arrestado el expresidente se centra en una visita de Wickremesinghe a Londres en septiembre de 2023, cuando el entonces mandatario y su esposa, Maithree Wickremesinghe, asistieron a una ceremonia en una universidad británica.

Según el CID, Wickremesinghe usó dinero del Gobierno para su viaje, considerado una visita privada.

Además, el estado habría pagado también los servicios de guardaespaldas del matrimonio durante el acto.

Además de Wickremesinghe, también han declarado este viernes la secretaria privada del expresidente y la secretaria presidencial en 2023.

Por el momento, solo el exministro de Asuntos Exteriores de Sri Lanka, Mohamed Ali Sabry, se ha pronunciado sobre el arresto de Wickremesinghe, de quien destacó su rol «decisivo» en la estabilización de Sri Lanka.

«En este contexto, su arresto es profundamente preocupante. Este tipo de acciones reflejan una tendencia alarmante hacia una política vengativa y destructiva que socava nuestras instituciones y nuestro futuro», dijo Ali Sabry en una publicación en su cuenta en Facebook. EFE

