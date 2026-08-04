Arresto domiciliario para un exdiputado suplente sindicado por un asesinato en Honduras

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Tegucigalpa, 3 ago (EFE).- El exdiputado suplente del ahora opositor Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda) Víctor Hugo Romero, capturado en junio pasado por su presunta vinculación con un homicidio y asociación para delinquir, pasará de prisión preventiva a arresto domiciliario con vigilancia policial, informó este lunes una fuente judicial.

Una juez con Jurisdicción Nacional declaró «con lugar» la solicitud de revisión de medidas presentada por la defensa del exparlamentario por el departamento de Copán (oeste), y aceptó la fianza económica ofrecida, cuyo monto no se especificó, indicó el Poder Judicial en sus redes sociales.

Romero deberá permanecer bajo «vigilancia policial» en su residencia mientras continúa el proceso judicial en su contra, que continuará próximo 19 de agosto con una audiencia preliminar en la que se determinará si existen elementos suficientes para dictar el auto de apertura a juicio oral y público.

El exdiputado y otros tres hombres fueron capturados el pasado 5 de junio en Copán por su presunta vinculación con el asesinato de Mario José Chacón y el ataque armado contra Miguel Ángel Villela, quien sobrevivió al atentado.

Los otros detenidos son Emérito Carvajal Gómez, alias el Tello; Nelson Melgar, y Josué Baltazar Aranda, quienes junto a Romero enfrentan también acusaciones del Ministerio Público (Fiscalía) por el delito de asociación para delinquir. EFE

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