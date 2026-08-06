Arzobispo de El Salvador pide proteger a los migrantes ante incertidumbre por TPS en EEUU

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San Salvador, 6 ago (EFE).- El arzobispo de El Salvador, José Luis Escobar Alas, pidió este jueves respeto a la dignidad y derechos de los inmigrantes en Estados Unidos, donde viven más de dos millones de salvadoreños, en medio de una supuesta renovación del Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) estadounidense.

En su mensaje, Escobar Alas pidió para que el patrono salvadoreño «mueva las voluntades de las autoridades de Estados Unidos para que respeten la dignidad humana y los derechos de nuestros hermanos migrantes en ese país, dándoles el trato digno que se merecen».

La petición fue parte de la homilía de una misa realizada en el Centro Histórico de la capital al cierre de las fiestas al Divino Salvador del Mundo, patrono del país centroamericano, a la que asistieron cientos de fieles.

A mediados de julio, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, habrían tenido una reunión en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

La reunión figuraba en la agenda oficial de Trump para las 11:00 hora local (15:00 GMT), pero la Casa Blanca no ofreció información sobre el contenido del encuentro y fuentes del Gobierno salvadoreño se limitaron a señalar a EFE que se trató de «una reunión privada».

Se desconoce si en dicha cita abordaron una posible renovación del Estatus de Protección Temporal para unos 170.000 salvadoreños inscritos desde 2001, de acuerdo con datos del The National Immigration Forum.

El TPS para salvadoreños fue autorizado en 2001 por el entonces presidente George W. Bush (2001-2009) después de que dos terremotos sacudieron ese año a El Salvador.

El Gobierno Trump extendió el año pasado el TPS para los salvadoreños hasta el 9 de septiembre de 2026, lo que les permite tener permisos de trabajo hasta esa fecha. EFE

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