Ascienden a cinco los muertos en el sur de Rusia tras un ataque ucraniano con drones

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(Actualiza el número de víctimas mortales y heridos)

Moscú, 27 jul (EFE).- Al menos cinco personas murieron en el ataque nocturno ucraniano con drones contra la sureña región rusa de Rostov del Don, según el último balance de las autoridades locales.

«El número de víctimas del ataque nocturno enemigo se incrementó: fueron halladas otras tres personas muertas, dos adultos y un menor de edad», escribió el gobernador local, Yuri Slúsar, en la red de mensajería Telegram.

Los cuerpos fueron hallados durante la limpieza de los restos del edificio dañado esta noche por el impacto de un dron, añadió.

El gobernador informó a primera hora del día de la muerte de dos personas, un hombre y una mujer.

Slúsar indicó que durante la noche fueron derribados medio centenar de drones ucranianos en las ciudades de Rostov y Taganrog, además de en cuatro distritos de la región.

En Rostov al menos ocho personas resultaron heridas, seis de las cuales requirieron hospitalización.

Una de las víctimas se encuentra en estado grave con varias fracturas de huesos y quemaduras, mientras el resto se encuentran estables.

«Los habitantes de los edificios atacados fueron evacuados. 56 personas se encuentran en un albergue», añadió.

El canal de Telegram independiente ruso Astra publicó una foto del edificio dañado, ubicado a kilómetro y medio del puerto de la capital regional.

Slúsar informó también de daños en tres distritos de la ciudad, así como incendios provocados por la caída de restos de los drones derribados en una empresa local, varios almacenes y varias viviendas.

«Casi todos los incendios fueron sofocados rápidamente», aseveró, y señaló que las autoridades ofrecerán «toda la ayuda necesaria» a las víctimas.

En la región fronteriza de Bélgorod los drones atacaron el centro de la capital, hiriendo a 12 personas, según el canal de Telegram local Pépel.

Los drones ucranianos atacaron también la región de Udmurtia, al oeste de los Urales y a más de 2.500 kilómetros de distancia de Ucrania, según informó el gobernador local, Alexandr Brechálov.

«En estos momentos las defensas antiaéreas repelen el mayor ataque de los últimos tiempos contra la república de Udmurtia», señaló en su cuenta de la red de mensajería rusa MAX.

El ataque continúa y han sido derribados varios drones, sin que hayan víctimas, añadió.

Según medios rusos y ucranianos, uno de los principales objetivos del ataque es un centro logístico de Wildberries ubicado en la localidad de Sarápul.

Hasta el momento no se ha informado de daños en la instalación, de la cual fueron evacuados los empleados.

Durante el último mes esta compañía, conocida como la Amazon rusa, se ha convertido en objetivo de constantes ataques ucranianos y habría perdido hasta el 8 % de su capacidad logística por ese motivo.

El Ministerio de Defensa ruso informó este lunes del derribo de 276 drones ucranianos de ala fija sobre 16 regiones rusas, la anexionada península de Crimea y los mares Negro y Azov. EFE

mos/mra