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Asesinan a cuatro campesinos secuestrados por disidencias de FARC en noroeste colombiano

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Bogotá, 8 jun (EFE).- Cuatro campesinos que estaban secuestrados presuntamente por una disidencia de la antigua guerrilla de las FARC fueron asesinados en el municipio de Remedios, en el departamento de Antioquia (noroeste), confirmó este lunes el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

Dos de las víctimas fueron identificadas como Efraín de Jesús Botero y Rocío Silva, y aún falta establecer la identidad de la otra pareja.

Según los informes, el Frente 4 del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF) de las disidencias FARC hizo una incursión armada en la aldea Las Camelias donde fueron incendiadas varias viviendas y secuestrados cuatro campesinos.

Las autoridades encontraron inicialmente los cuerpos sin vida de tres de ellos, mientras que la última víctima fue hallada horas después de conocerse una fotografía en la que se les veía retenidos, bajo la vigilancia de un guerrillero armado.

La Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana sobre el municipio de Remedios en la que hace un «llamado a la acción inmediata» ante la presencia de grupos armados ilegales.

El organismo advirtió que Remedios se encuentra en un «escenario de riesgo persistente» en la subregión del Magdalena Medio, en la que operan la banda criminal del Clan del Golfo, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las antiguas FARC. EFE

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