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Asesinan a tiros a una fiscal y a su hermana en una ciudad costera de Ecuador

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Quito, 14 jun (EFE).- La fiscal Alexandra Bravo y su hermana, Emperatriz Bravo, fueron asesinadas a tiros este domingo en la ciudad costera de Manta, en la provincia de Manabí, según confirmó la Fiscalía General de Ecuador.

La institución rechazó y condenó «enérgicamente» el ataque criminal contra la agente fiscal, que ejercía sus funciones en Montecristi, ubicado a veinte kilómetros de Manta, y señaló que el atentado constituye una «represalia contra la lucha que mantiene [la Fiscalía] frente a las estructuras delictivas que amenazan la seguridad del país».

Bravo se dedicó a investigar diversos casos de delincuencia organizada, homicidios, sicariatos y secuestros.

La Fiscalía aseguró que, en coordinación con las fuerzas del orden, impulsará todas las acciones necesarias para identificar, procesar y sancionar a los responsables del doble asesinato.

Además, expresó sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros de la fiscal y de su hermana, y señaló que el hecho «enluta a la institución y al país».

Ecuador atraviesa desde hace varios años una crisis de seguridad marcada por el avance del crimen organizado y el incremento de los homicidios, especialmente en la costa, siendo Manabí una de las provincias más afectadas por la actividad criminal.

El Gobierno atribuye esta aumento de la delincuencia principalmente a la expansión de las bandas dedicadas al narcotráfico, a las que pasó a catalogar como «terroristas» en enero de 2024. EFE

af/ad

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