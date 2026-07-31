Asesinan a tres oficiales retirados cuando montaban bicicleta en el suroeste de Colombia

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Bogotá, 30 jul (EFE).- Tres oficiales retirados del Ejército colombiano fueron asesinados a tiros este jueves cuando montaban en bicicleta en una carretera entre Silvia y Totoró, en el convulso departamento del Cauca (suroeste), informaron las autoridades.

La Procuraduría (Ministerio Público) señaló que las víctimas son el coronel retirado Libardo Osorio Sánchez y los mayores retirados Harold Sánchez Vergara y Rodrigo Amórtegui.

«Rechazamos con absoluta contundencia el asesinato de tres ciudadanos en la vereda (aldea) Miraflores, sobre la vía Silvia–Totoró. Este crimen atroz enluta al Cauca, hiere profundamente a nuestras comunidades y constituye un ataque directo contra la vida, la libertad y el derecho de los caucanos a vivir en paz», afirmó en X el gobernador de ese departamento, Octavio Guzmán.

El funcionario pidió a las autoridades competentes «el pronto esclarecimiento de estos hechos y que los responsables de este crimen sean identificados, capturados y judicializados con todo el peso de la ley».

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), que cifra en 77 las masacres cometidas este año en Colombia, señaló que los tres militares retirados fueron interceptados por hombres armados que les dispararon «de manera indiscriminada con fusiles, causándoles la muerte».

«Este crimen, perpetrado por integrantes de grupos armados ilegales no solo arrebata la vida a tres colombianos, sino que ofende a toda la sociedad y constituye un atentado directo contra la democracia y las instituciones de la República», señaló la Procuraduría.

En el Cauca operan el Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las antiguas FARC, que es liderada por alias Iván Mordisco, el hombre más buscado de Colombia; la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), y otros grupos narcotraficantes que luchan por el control territorial.

En un principio, el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, quería asumir el cargo el próximo 7 de agosto en una guarnición militar de Popayán, capital del Cauca, idea que fue muy criticada por los inconvenientes logísticos, de seguridad y de protocolo que supondría el traslado de senadores, representantes e invitados internacionales a esa ciudad.

Sin embargo, De la Espriella explicó el pasado domingo que cambió el lugar en el que quiere posesionarse a Cali, capital del vecino departamento del Valle del Cauca, debido a que las emisiones de cenizas del volcán Puracé, cercano a Popayán, han obligado a suspender parcialmente las operaciones del aeropuerto de esa ciudad en los últimos días. EFE

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