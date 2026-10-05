Asesinan a un periodista en el oeste de Guatemala

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Un periodista fue asesinado en un poblado indígena del oeste de Guatemala, cerca de la frontera con México, lo que desató disturbios en los cuales fue quemada una estación policial, informaron este sábado un gremio de prensa y la policía.

El comunicador Evelio López murió a tiros cerca de la medianoche del viernes en el municipio maya mam de San Pedro Necta (312 km al oeste de Ciudad de Guatemala), denunció la Asociación de Prensa del departamento (provincia) de Huehuetenango, donde se ubica la localidad, en un comunicado.

«Este violento hecho (…) genera una preocupación en el gremio periodístico y refuerza la necesidad de garantizar condiciones de seguridad para quienes ejercen la labor informativa», reclamó la asociación.

Por el momento se desconoce el motivo del crimen de López, de 34 años, quien administraba la página Huehue es Noticias en Facebook.

Un vocero de la policía dijo a la AFP que una multitud de vecinos que «exigía la captura del responsable» del ataque quemó la sede policial del lugar y una vivienda donde supuestamente se encontraba un sospechoso del crimen.

La organización Reporteros Sin Fronteras, que ubica a Guatemala en una situación «difícil» para el ejercicio del periodismo, documentó que tres periodistas fueron asesinados en 2025 en el país.

Según cifras oficiales, Guatemala cerró el año pasado con una tasa de homicidios de 16,1 por cada 100.000 habitantes, más del doble del promedio mundial.

hma/mr

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