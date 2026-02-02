Asfura pide al Parlamento aprobar proyecto para declarar emergencia sanitaria en Honduras

Tegucigalpa, 2 feb (EFE).- El presidente de Honduras, Nasry ‘Tito’ Asfura, instó este lunes al Parlamento hondureño a aprobar un proyecto de ley para declarar la «emergencia sanitaria» en el país ante la crisis por la elevada mora quirúrgica y el desabastecimiento de medicamentos en la red hospitalaria estatal.

«Estamos esperando que el Congreso (Parlamento) nos apruebe el decreto para poderle dar respuestas a mucha gente que tanto lo necesita y que sufre todos los días», subrayó Asfura tras asistir a una misa oficiada en honor a las Fuerzas Armadas conmemorativa a los 279 años del hallazgo de la imagen de la virgen de Suyapa, patrona del país.

La virgen de Suyapa, que tiene conferido el grado de capitana de las Fuerzas Armadas de Honduras, es una estatuilla de seis centímetros de alto tallada en madera de cedro, que fue hallada, según apuntes históricos, por los campesinos Alejandro Colindes y Lorenzo Martínez el 3 de febrero de 1747.

Asfura, quien es comandante general de las Fuerzas Armadas, recalcó que, aunque la política de salud compete al Ejecutivo, requiere que el Legislativo, en el que el oficialista Partido Nacional tiene 49 escaños, apruebe la Ley de Medidas Excepcionales para la Atención Prioritaria en Materia de Salud.

Según el gobernante, este marco legal es indispensable para «normalizar» la cirugías el abastecimiento de medicamentos en los hospitales estatales.

«Hoy tenemos una emergencia nacional», enfatizó Asfura, quien asumió el poder el pasado 27 de enero y dirige, además, la titularidad de la Secretaría de Salud, con el respaldo de sus tres designados presidenciales (vicepresidentes).

La intervención del Ejecutivo responde a una crisis que mantiene a entre 13.000 y 15.000 pacientes en lista de espera para una intervención quirúrgica en el sistema público, según estimaciones del sector.

A la escasez de salas de operaciones se suma un desabastecimiento crónico de insumos básicos y medicamentos, lo que ha limitado la capacidad de respuesta de los principales hospitales del país.

«No podemos ponernos a llorar ni ver para atrás, tenemos que ver para adelante y hacer nuestro trabajo», sostuvo el mandatario hondureño, del conservador Partido Nacional.

El Ejecutivo ha solicitado también al Parlamento la aprobación de un instrumento jurídico para la compra de medicamentos a través de un fideicomiso, buscando garantizar el abastecimiento en los 18 departamentos del país centroamericano.

A la misa, oficiada por el capellán de la institución armada, Javier Martínez, asistieron también la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Ráquel Obando, el fiscal general, Johel Zelaya, y el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Héctor Valerio, entre otras autoridades. EFE

