Ataque al aeropuerto de Niamey deja 13 civiles y militares muertos y 22 atacantes abatidos

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Niamey, 18 jun (EFE).- Al menos once soldados y dos civiles nigerinos murieron este jueves durante un ataque perpetrado por hombres armados contra el aeropuerto Diori Hamani de la capital de Níger, Niamey, que se saldó también con la muerte de veintidós atacantes, informaron a EFE fuentes del Ministerio de Defensa del país.

Testigos que viven en las inmediaciones del aeródromo relataron a EFE que las detonaciones y los disparos de armas de guerra comenzaron sobre las 05:00 horas de la mañana (6:00 GMT) y se prolongaron durante casi dos horas, y que las ráfagas se escucharon también en varias zonas del centro de la capital.

El ataque obligó a suspender todas las actividades del aeropuerto y los vuelos fueron desviados a países vecinos, principalmente a Burkina Faso.

Según los testigos, los asaltantes llegaron en un autobús de una compañía privada de transporte local y accedieron a pie por la puerta principal de control del aeropuerto.

Varios atacantes habrían llegado además en taxis que, según los vecinos, fueron requisados para la acción.

El 29 de enero pasado, las autoridades de Níger suspendieron temporalmente los vuelos en el aeropuerto de Niamey tras otro ataque terrorista contra instalaciones militares dentro del aeródromo, que dejó un número indeterminado de muertos, entre ellos veinte atacantes.

Níger es gobernado desde julio de 2023 por una junta militar golpista encabezada por el general Abdourahamane Tiani, que preside un país castigado por una creciente crisis de inseguridad por la actividad de grupos yihadistas. EFE

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