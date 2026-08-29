Ataque armado contra el aeropuerto y el palacio presidencial de Niamey

Compartir

1 minuto

Niamey, 29 ago (EFE).- Un ataque armado perpetrado esta madrugada contra centros estratégicos de Niamey, como la base aérea 101 y el Palacio Presidencial, mantiene en alerta a las fuerzas de seguridad en la capital de Níger.

Disparos, explosiones y fuego de armas pesadas se escucharon en varios sectores de la ciudad durante la noche, en especial en los alrededores del aeropuerto internacional Diori Hamani.

Según el medio nigerino ActuNiger, las Fuerzas de Defensa y Seguridad se desplegaron en varios puntos estratégicos y establecieron perímetros de seguridad alrededor de las zonas afectadas. EFE

issa/mar/av

.