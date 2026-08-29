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Ataque armado contra el aeropuerto y el palacio presidencial de Niamey

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Niamey, 29 ago (EFE).- Un ataque armado perpetrado esta madrugada contra centros estratégicos de Niamey, como la base aérea 101 y el Palacio Presidencial, mantiene en alerta a las fuerzas de seguridad en la capital de Níger.

Disparos, explosiones y fuego de armas pesadas se escucharon en varios sectores de la ciudad durante la noche, en especial en los alrededores del aeropuerto internacional Diori Hamani.

Según el medio nigerino ActuNiger, las Fuerzas de Defensa y Seguridad se desplegaron en varios puntos estratégicos y establecieron perímetros de seguridad alrededor de las zonas afectadas.

Las autoridades nigerinas todavía no han difundido un balance oficial de víctimas ni han confirmado la identidad de los atacantes.

El aeropuerto Diori Hamani y la Base Aérea 101 fueron objeto de un ataque en enero de 2026 que posteriormente fue reivindicado por el Estado Islámico y otro en junio cuya autoría fue atribuida a un grupo vinculado a Al Qaeda.

Níger está gobernado por una junta militar encabezada por el general Abdourahamane Tchiani, que tomó el poder tras el golpe de Estado de julio de 2023.EFE

issa/mar/av

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