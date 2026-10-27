Ataque con dron deja sin electricidad amplios distritos de Jartum

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Jartum, 27 oct (EFE).- Un ataque con un dron atribuido a las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) ha dejado este lunes sin electricidad amplios distritos de Jartum al impactar en la principal estación eléctrica que alimenta la capital sudanesa, ubicada en la vecina ciudad de Omdurman.

Según dijeron residentes a EFE, el ataque se produjo a primera hora de la mañana cuando un dron impactó en la estación de Al Murkhiat, al noroeste de Omdurman, sin que se informe de víctimas.

Las autoridades sudanesas no han confirmado el ataque, si bien residentes de varios barrios de la capital reportaron cortes de luz en las zonas donde viven, mientras que una columna de humo se elevaba desde primeras horas de la mañana de Al Murkhiat.

Vídeos que circularon en las redes también mostraban columnas de humo en el lugar donde está la estación eléctrica.

Este nuevo ataque se produjo un día después de que la Compañía Eléctrica de Sudán acusara a las FAR de atacar con drones cinco estaciones eléctricas en los estados de Sennar, Gedaref y Al Jazera, en el centro y este de Sudán.

Según las autoridades, esos ataques causaron daños significativos en las estaciones eléctricas y provocaron cortes de luz en los tres estados, así como en el estado del Nilo Blanco, en el centro del país.

Las FAR, que no han reaccionado a esas afirmaciones, han sido acusados de atacar con drones numerosas instalaciones civiles en los últimos meses, incluidos aeropuertos y estaciones de electricidad, en las regiones bajo control del Ejército regular sudanés en el contexto de la guerra civil que azota el país africano.

Desde su inicio en abril de 2023, el conflicto bélico en Sudán ha causado la muerte de decenas de miles de personas y el desplazamiento interno y externo de más de 14 millones, según la ONU. EFE

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