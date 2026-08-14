Ataques rusos contra Ucrania dejan un muerto y varios heridos

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Al menos una persona murió y otras 15 resultaron heridas en ataques rusos en Kramatorsk, en el este de Ucrania, informaron el jueves autoridades ucranianas.

Más de cuatro años después del inicio de la ofensiva a gran escala de Rusia contra Ucrania, los dos países han intensificado los ataques de largo alcance, lo que provoca un número creciente de víctimas civiles.

«Al menos una persona murió y 15 resultaron heridas como consecuencia de los ataques nocturnos contra la comunidad de Kramatorsk», declaró el gobernador de la región de Donetsk, Vadym Filashkin.

Dijo que las fuerzas rusas atacaron Kramatorsk y la localidad de Bilenke ocho veces el jueves por la noche, y que se «registraron impactos en edificios residenciales».

Otro ataque ruso en la región suroriental de Zaporiyia dejó dos heridos, incluido un niño de cinco años, dijo Ivan Fedorov, jefe de la administración militar local.

El número de civiles muertos en Ucrania en julio se disparó hasta su nivel más alto desde los primeros meses de la invasión rusa en febrero de 2022, informó el jueves la ONU, mientras Moscú intensifica sus ataques con misiles de largo alcance.

bur-rh/ad/cr