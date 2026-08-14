Atribuyen a familia rica de Flandes sin herederos el tesoro oculto de 9 millones de euros

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Bruselas, 14 ago (EFE).- Una antigua familia adinerada de Flandes que no tuvo herederos sería la propietaria original del tesoro valorado en 9 millones de euros y hallado durante la restauración de un edificio en Dendermonde, según afirmó este viernes a medios locales Piet Buyse, historiador y exalcalde de esa localidad belga.

Este experto en historia local arrojó así luz sobre el insólito hallazgo de monedas y lingotes de oro en un edificio antiguo, que ha despertado una enorme expectación en la localidad de Flandes Oriental (norte de Bélgica) al congregar a decenas de curiosos en las proximidades del inmueble.

El tesoro se hallaba en un cofre oculto tras las paredes del sótano del edificio en restauración, y fue encontrado esta semana por los trabajadores de una empresa constructora local durante los trabajos en el inmueble propiedad de una plataforma que ofrece servicios sociales en Flandes.

Los Van Assche, una conocida familia adinerada de la zona y que poseía negocios cerveceros, de hostelería e inmobiliarios, habrían sido los propietarios del único edificio de la época que se conserva en la misma calle donde se encontró el botín, según dijo la citada fuente a la cadena flamenca VRT.

«Los tres hijos del padre, Theofiel Van Assche, nunca se casaron. Su casa fue donada a los sacerdotes tras su muerte. Probablemente nadie sabía que también había oro en ella», detalló Buyse, que fue alcalde durante 17 años.

La fortuna acumulada nunca se transmitió a otras generaciones tras el fallecimiento en 1982 del último descendiente, por lo que el mismo año en el que se donó el edificio a la Abadía de Dendermonde aparentemente también se incluyó el tesoro sin que nadie lo supiera.

El botín es posterior a la Segunda Guerra Mundial, cuando la familia Van Assche ya había amasado una gran fortuna, parte de la cual convirtió aparentemente en oro.

Buyse añadió que, tras el crac de 1929, el oro era un valor refugio, por lo que probablemente la familia Van Assche decidió esconderlo.

Decenas de curiosos se congregaron frente al edificio

Decenas de personas se congregaron este viernes ante el edificio en busca del tesoro o simplemente para curiosear, por lo que la policía local tuvo que pedir a la ciudadanía que se mantuviese alejada del inmueble.

«No es un lugar seguro al que ir. Además, la obra está vallada, por lo que no solo es peligroso, sino que también está prohibido entrar», dijo un portavoz policial a la citada cadena flamenca.

El cuerpo de seguridad local explicó que «ya no queda nada por encontrar» tras registrar por completo la zona en la que se localizó el tesoro.

«Nuestra primera reacción fue de incredulidad y asombro. Por supuesto, no esperábamos encontrar oro. Al principio pensé que eran monedas de un euro. Pero luego también vimos una pepita de oro allí. Fue entonces cuando supimos que era algo más importante», explicó, por su parte, uno de los trabajadores de la empresa constructora que realizaron el hallazgo.

El botín fue recogido, inventariado, notificado a la policía y almacenado en una caja fuerte de alta seguridad perteneciente al Gobierno federal.

La Fiscalía de Flandes Oriental inició una investigación para tratar de determinar la procedencia del tesoro y a qué época exacta se remonta.

La plataforma de servicios sociales CAW, dueña del inmueble donde tuvo lugar el hallazgo, ha manifestado su deseo de destinar el tesoro a financiar centros de acogida y servicios sociales para personas sin hogar, en caso de que se le atribuya legalmente la propiedad del descubrimiento. EFE

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