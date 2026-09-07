Aumenta a 6 la cifra de muertos tras el derrumbe de un hostal universitario en Nueva Delhi

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Nueva Delhi, 7 sep (EFE).- Al menos seis personas murieron y otras seis resultaron heridas tras el derrumbe el domingo de un edificio de cinco plantas que albergaba un hostal universitario en Nueva Delhi, al tiempo que continúan este lunes las labores de búsqueda entre los escombros.

«Hasta ahora, 12 personas han sido rescatadas; de ellas, seis han fallecido y seis se encuentran estables. Se mantiene informados a todos sus padres y los jóvenes están recibiendo el tratamiento médico adecuado», declaró este lunes la jefa de Gobierno de Delhi, Rekha Gupta, a agencias locales.

«Se ha retirado aproximadamente el 80 % de los escombros; solo quedan los del sótano», agregó.

Gupta ordenó una investigación para esclarecer el incidente, al tiempo que la Policía emitió una circular de búsqueda contra el dueño del edificio, según reportó Hindustan Times.

El colapso se produjo hacia las 13:30 hora local (08:00 GMT) en el concurrido barrio de Satya Niketan, cerca del Campus Sur de la Universidad de Delhi.

El edificio, de unos 50 años de antigüedad, albergaba unas 15 habitaciones ocupadas por estudiantes procedentes principalmente de los estados de Kerala, Haryana y Uttar Pradesh, informó la agencia local PTI.

Según los primeros indicios de la policía y testimonios locales, el derrumbe se produjo mientras se realizaban obras de reparación en el sótano, donde la acumulación de agua por las incesantes lluvias de los últimos días debilitó los cimientos. EFE

eel/alf