Aumentan a seis las muertes por legionelosis en Nueva York

1 minuto

Nueva York, 21 ago (EFE).- La cifra de muertes por un brote de legionelosis en la comunidad de Harlem en la ciudad de Nueva York aumentó a seis y siete personas más permanecen hospitalizadas.

En total, de acuerdo con las autoridades sanitarias, hay 111 casos de esta enfermedad, una forma agresiva y potencialmente mortal de neumonía.

El Departamento de Salud de la ciudad ha relacionado el brote con doce torres de enfriamiento, varias de ellas en edificios propiedad de la ciudad, incluido el hospital de Harlem, señala el canal 7 de la cadena ABC.

La agencia sanitaria está haciendo estudios y recolectando información de las torres y también de pacientes, para determinar la fuente del brote, que afecta algunas zonas de Harlem.

La semana pasada, por primera vez desde que comenzó el brote, las autoridades pudieron identificar qué edificios están relacionados con el brote y uno de ellos es el hospital de Harlem. EFE

rh/jrg