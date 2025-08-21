The Swiss voice in the world since 1935

Aumentan a seis las muertes por legionelosis en Nueva York

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Nueva York, 21 ago (EFE).- La cifra de muertes por un brote de legionelosis en la comunidad de Harlem en la ciudad de Nueva York aumentó a seis y siete personas más permanecen hospitalizadas.

En total, de acuerdo con las autoridades sanitarias, hay 111 casos de esta enfermedad, una forma agresiva y potencialmente mortal de neumonía.

El Departamento de Salud de la ciudad ha relacionado el brote con doce torres de enfriamiento, varias de ellas en edificios propiedad de la ciudad, incluido el hospital de Harlem, señala el canal 7 de la cadena ABC.

La agencia sanitaria está haciendo estudios y recolectando información de las torres y también de pacientes, para determinar la fuente del brote, que afecta algunas zonas de Harlem.

La semana pasada, por primera vez desde que comenzó el brote, las autoridades pudieron identificar qué edificios están relacionados con el brote y uno de ellos es el hospital de Harlem. EFE

rh/jrg

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
13 Me gusta
14 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
21 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Me gusta
4 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR