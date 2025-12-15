Austen: 250 años del nacimiento de una icónica novelista inglesa

Viviana García

Londres, 15 dic (EFE).- Las novelas de Jane Austen, centradas en el amor, la familia, la riqueza y las expectativas sociales de la Inglaterra de los siglos XVIII y XIX, siguen resonando 250 años después del nacimiento de esta icónica escritora inglesa, cuyas obras han sido llevadas con gran éxito al cine y la televisión.

Nacida el 16 de diciembre de 1775 en la localidad de Steventon, en el condado de Hampshire, sur de Inglaterra, Austen, la séptima de ocho hermanos, creó personajes memorables, con heroínas ingeniosas e inteligentes que desafiaron las convenciones de una época en la que las mujeres no podían votar ni controlar su propio dinero.

En un entorno de clases sociales profundamente marcadas, nadie imaginó que Austen – que dio sus primeros pasos literarios firmando bajo el seudónimo ‘By a Lady’ (Por una dama)- se convertiría con el tiempo en una de las voces literarias más perdurables.

Las novelas más leídas, como ‘Orgullo y prejuicio’

Las obras más famosas las escribió a principios del siglo XIX, antes de su fallecimiento el 18 de julio de 1817 en Winchester, sur de Inglaterra, a causa de la enfermedad de Addison, cuando solo tenía 43 años.

Destacan ‘Sentido y sensibilidad’, ‘Persuasión’, ‘Mansfield Park’, ‘Emma’ y ‘Orgullo y prejuicio’, siendo esta última una de las más célebres que escribió, al transmitir con un lenguaje formal y vivaz la Inglaterra rural y que ha sido bien recibida por lectores fascinados con la trama, la ironía, los malentendidos y el personaje más atractivo: el apuesto señor Darcy.

Este libro ha inspirado varias películas, entre ellas una en 1940, que tuvo a la actriz Greer Garson como Elizabeth Bennet y a Laurence Olivier en el papel de Fitzwilliam Darcy, pero fue la versión que hizo la BBC en 1995 la que multiplicó el interés en el libro.

Esta adaptación se hizo popular sobre todo por contar con el actor británico Colin Firth como el ‘Señor Darcy», el caballero rico e inteligente, que enfurecía con su arrogancia a Elizabeth Bennet pero que terminó por conquistar su corazón.

La secretaria honoraria de la Sociedad Jane Austen del Reino Unido, Maureen Stiller, dijo a EFE que «muchos ven las novelas de Austen, en apariencia, como historias de amor donde, tras diversos contratiempos, la heroína consigue al final a su hombre. Y muchos lectores se quedan ahí. Pero cuanto más lees, más ves. Muchos lectores dicen que siempre encuentran algo nuevo en Austen, sin importar cuántas veces la lean».

Según Stiller, los personajes que Austen dibuja son «realistas, fácilmente reconocibles y cercanos» y en muchos de ellos hay «prudencia, amabilidad, cortesía, decoro o dignidad».

La literatura de Austen, a pesar de tener más de 200 años «es concisa y amena» y «la voz, el tono y el contenido del discurso de cada personaje son reconocibles», explicó esta experta.

Sobre las adaptaciones que se han hecho para la televisión o el cine, Stiller considera que se centran en «el interés amoroso y en la ropa y los lugares deslumbrantes, que no necesariamente reflejan los que Austen imaginó».

Celebraciones en Inglaterra por su nacimiento

El mundo de la literatura y millones de admiradores conmemoran este 250 aniversario con diversas actividades, que no se limitan a un solo día sino que se han extendido a lo largo de este año.

La casa donde vivió la autora en Chawton durante los años más prolíficos ha sido escenario de eventos especiales, exposiciones y reuniones temáticas.

Como parte de esta conmemoración, los visitantes, muchos ataviados, si quieren, con trajes de la llamada época de la Regencia, pueden pasear por sus jardines y contemplar el pequeño escritorio donde la autora dio vida a sus personajes conocidos.

En Winchester, la ciudad donde Austen buscó atención médica antes de su muerte en 1817, también se ha sumado con una programación anual, incluyendo un servicio especial conmemorativo en la catedral de Winchester, donde ella está enterrada.

Además, la Biblioteca Británica en Londres ha montado una pequeña exposición para mostrar la información que se conocía públicamente sobre la mujer detrás de las obras. Esta muestra -abierta hasta marzo del año próximo- reúne manuscritos únicos y ediciones raras, desde sus primeras obras hasta su última novela, ‘Persuasión’.

Estas celebraciones ponen de manifiesto la reafirmación del lugar que Austen ocupa en la literatura inglesa y universal por su habilidad para relatar las complejidades de la vida cotidiana y las relaciones humanas con una prosa clara y con muchos tintes de humor. EFE

