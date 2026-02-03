Australia refuerza las medidas de seguridad ante la visita del presidente de Israel

Bangkok, 3 feb (EFE).- Las autoridades australianas han reforzado las medidas de seguridad y las restricciones a las protestas de cara a la visita este domingo del presidente de Israel, Isaac Herzog, que tiene lugar menos de dos meses después del atentado contra un acto de celebración de la comunidad judía en Sídney.

Entre otras medidas las autoridades australianas anunciaron este martes que se ha extendido el periodo durante el que la Policía puede denegar la celebración de protestas tras un atentado, activado tras el ataque con 16 muertos -incluido un asaltante- en la playa de Bondi el 14 de diciembre.

«He considerado que sigue existiendo un riesgo significativo para la seguridad de la comunidad derivado de las reuniones públicas y he extendido esa declaración por 14 días más», dijo el jefe de policía del estado de Nueva Gales del Sur, cuya capital es Sídney, Mal Lanyon, y recogió la cadena pública ABC.

El Parlamento australiano aprobó en diciembre leyes que permiten a la Policía negar la autorización para protestas tras un ataque terrorista y la declaración puede extenderse en periodos de dos semanas hasta un máximo de tres meses, indica ABC.

La ampliación de la restricción afecta al centro de Sídney y a zonas del este de la ciudad, entre ellas Bondi, y se produce mientras se convocan a lo largo de toda Australia protestas contra la visita de Herzog.

El presidente israelí fue invitado a Sídney por el primer ministro australiano, Anthony Albanese, tras el atentado contra un acto de celebración por la festividad judía de Janucá, del que se acusa a dos hombres -padre e hijo, el primero fallecido- que actuaron inspirados por el Estado Islámico, según las autoridades.

Albanese calificó el atentado de antisemita y ha emprendido una serie de medidas tras el mismo, entre ellas restricciones a la tenencia de armas.

«Estamos todavía a menos de dos meses del que es el peor incidente terrorista en la historia de Nueva Gales del Sur», añadió Lanyon, quien asimismo indicó que la Policía investiga una decena de incidentes antisemitas ocurridos en las últimas dos semanas.

Está previsto que Herzog aterrice en Sídney este domingo para una visita de cuatro días que ha generado críticas en algunos sectores de la población australiana y ante la cual se prevé un dispositivo para su protección de «3.000 turnos policiales», según la Policía de Nueva Gales del Sur

«Una reunión pública a gran escala con tanta animosidad podría representar un riesgo para la seguridad de la comunidad», aseveró el jefe del cuerpo.

Albanese defendió la semana pasada su invitación a Herzog, después de que la ministra de Asuntos Multiculturales, Anne Aly, se negara a respaldar la visita.

«Queremos garantizar que se respete la libertad de expresión», dijo Lanyon, quien abogó a la vez por preservar la seguridad de la población. EFE

