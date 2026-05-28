Autoridad electoral de Colombia pide respetar los resultados de los comicios del domingo

3 minutos

Bogotá, 28 may (EFE).- Las autoridades electorales y de control de Colombia defendieron este jueves la transparencia de las elecciones presidenciales del próximo domingo y llamaron a los candidatos y a la ciudadanía a respetar los resultados en medio de un ambiente de alta tensión política.

El registrador nacional, Hernán Penagos, aseguró que el sistema electoral colombiano es «robusto» y afirmó que las elecciones legislativas celebradas el pasado 8 de marzo demostraron la capacidad institucional del país para garantizar procesos transparentes.

«La realidad nos respalda», afirmó Penagos durante un acto conjunto con la Procuraduría (Ministerio Público), la Contraloría y la Personería de Bogotá, en el que insistió en que «no hay manera de que un software pueda difundir información diferente» a la registrada físicamente en las mesas de votación.

El registrador explicó que más de 41 millones de colombianos están llamados a votar el próximo domingo y destacó el despliegue institucional para garantizar las elecciones, con unos 860.000 jurados de votación, casi un millón de testigos electorales y auditorías a los sistemas informáticos utilizados en el proceso.

Penagos pidió además a las campañas políticas aceptar los resultados y alertó sobre los efectos de la desinformación y los discursos de odio durante la campaña electoral.

«Espero y aspiro que todas las organizaciones políticas respeten los resultados. Hay que tener grandeza, hay que tener humildad en la victoria y grandeza en la derrota y entre todos tenemos que llamar a una nación tan grande como esta» expresó Penagos.

Por su parte, el procurador general, Gregorio Eljach, aseguró que las instituciones han trabajado durante meses para transmitir tranquilidad a la ciudadanía frente al proceso electoral y defendió la iniciativa denominada «paz electoral».

Eljach afirmó que las elecciones celebradas este año se han desarrollado sin denuncias de fraude y advirtió que los funcionarios públicos que incurran en participación indebida en política serán sancionados.

«Ojo con incurrir en indebida participación en política», manifestó el procurador, días después de que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes abriera una investigación preliminar contra el presidente colombiano, Gustavo Petro, por presunta intervención en política a favor del candidato oficialista Iván Cepeda.

En los últimos meses Petro ha denunciado en repetidas ocasiones supuestos intentos de fraude electoral y ha cuestionado públicamente algunas actuaciones de la Registraduría. EFE

pc/nav/psh