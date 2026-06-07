Autoridad electoral de Perú reporta 15 incidencias y rechaza cualquier narrativa de fraude

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Lima, 7 jun (EFE).- La segunda vuelta electoral en Perú, para elegir presidente entre la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez, ha registrado 15 incidencias, a nivel nacional, según reportó a la mitad de la jornada el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, quien rechazó cualquier narrativa de fraude en este proceso.

Entre las incidencias detectadas figuran boletas de votación marcadas irregularmente y al menos un intento de toma de local de sufragio, según informó este domingo el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo.

Tal como se informó en las primeras horas de la jornada electoral, Burneo confirmó en rueda de prensa que se han detectado 15 incidencias en diferentes centros de votación, principalmente de Lima, y que se han tomado las medidas inmediatas, que consiste en reemplazar las boletas marcadas por otras nuevas.

«Fueron personeros (delegados de partidos) quienes invalidaron las cedulas de votación», indicó Burneo y aclaró que esta situación «en ningún caso, invalida la mesa» de sufragio.

El único organismo competente para declarar nula o no una mesa de votación es el JNE, la máxima autoridad electoral, o que la organización política presente la nulidad de la mesa, explicó.

Burneo comentó que hubo «algunas quejas de personeros en (la surandina ciudad de) Puno, por un intento de toma de local que se desbarató».

El titular del JNE subrayó que «no hay fraude, el proceso se lleva con absoluta regularidad» y las alertas se están atendiendo de acuerdo a la normas electorales vigentes.

En tal sentido, Burneo hizo un llamamiento a la calma y la responsabilidad de las autoridades electorales y de todos los actores políticos sobre la regularidad del proceso.

El presidente del JNE mencionó específicamente a la Defensoría del Pueblo que advirtió, en su cuenta de la red social X, de una «nueva modalidad que linda con el fraude» sobre la aparición de cédulas previamente marcadas en algunos centros de sufragio.

«Denunciamos que se trataría de un intento de fraude al pretender anular votos mediante la colocación de marcas en las cédulas de votación antes de su emisión por parte de la ciudadanía», indicó la Defensoría.

Sin embargo, Burneo rechazó la «narrativa de fraude de cualquier autoridad» porque se han tomado las medidas en torno a la incidencias reportadas y reiteró el llamado a la tranquilidad y a esperar los resultados oficiales de la segunda vuelta presidencial.EFE

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