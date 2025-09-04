Autoridades de Portugal terminan las autopsias y la recogida de pruebas sobre el terreno

Lisboa, 4 sep (EFE).- Las autoridades de Portugal anunciaron este jueves que han terminado en un tiempo «récord» las autopsias de los 16 fallecidos en el accidente de ayer, miércoles, del funicular de Gloria, en el centro de Lisboa, y han concluido la recogida de pruebas sobre el terreno.

El presidente del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Francisco Corte-Real, indicó en una rueda de prensa con los responsables de la Policía Judicial y del Servicio Nacional de Salud (SNS), entre otros, que falta por determinar los perfiles genéticos y no se ha establecido aún la identidad de todas las víctimas mortales. EFE

