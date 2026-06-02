Autoridades del este de Libia detienen a más de 800 migrantes y tramitan su deportación

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Argel, 2 jun (EFE).- Las autoridades del este de Libia, con sede en Bengasi, detuvieron este martes a 811 migrantes «en situación irregular» tras una «intensa campaña de seguridad» instruida por el Ejército Nacional Libio (LNA, por sus siglas en inglés), liderado por el mariscal Jalifa Haftar.

Según declaró a medios locales el jefe del Departamento de Lucha contra la Migración en Tobruk, Ibrahim Larbed, los migrantes -de distintas nacionalidades- fueron trasladados a un centro de deportación, donde, según explicó, se «están completando los trámites legales necesarios» para proceder a su repatriación a sus países de origen.

Esta campaña coincide con la difusión en redes sociales libias de supuestos documentos que indican que la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) emitió tarjetas de asilo a varios migrantes en Libia, unas acusaciones sobre las que la organización no se ha pronunciado.

Ante ello, el Parlamento libio -con sede en el este- expresó su rechazo ante cualquier «proyecto, política, acuerdo o entendimiento» que pueda conducir al asentamiento de extranjeros en el país norteafricano.

Tras estas acusaciones, la delegación de la ONU en Libia expresó «preocupación» ante lo que consideró como una «desinformación» difundida en las redes sociales libias, y afirmó que esta narrativa podría «avivar la tensión» en todo el país.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores del Gobierno de Unidad Nacional (GUN), reconocido internacionalmente y con sede en Trípoli, subrayó la necesidad de respetar «la inviolabilidad de las instalaciones de las misiones diplomáticas» y de «abstenerse de cualquier acción que pueda dañar la reputación» del dividido país.

El ministro de Interior del GUN, Imad Trabelsi, rechazó este martes cualquier propuesta relacionada con la «nacionalización de los migrantes» en su país, durante una reunión que presidió y en la que abordó los mecanismos para la ejecución de un plan nacional para la «lucha contra la migración».

Desde el derrocamiento de Muamar Gadafi en 2011, Libia se convirtió en un territorio de tránsito masivo de migrantes hacia Europa, que provienen principalmente de los países del África subsahariana y, en los dos últimos años, fue el principal punto de partida de la ruta migratoria del Mediterráneo central hacia las costas europeas. EFE

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