Autoridades electorales piden castigo para quienes atentaron contra democracia de Honduras

Tegucigalpa, 13 feb (EFE).- Las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, que lo preside, y Cossette López, denunciaron este viernes haber sido víctimas de una «campaña de odio y violencia sin límite», y exigieron castigo para quienes atentaron contra la democracia de Honduras en las elecciones de noviembre pasado.

«Fuimos acosadas. Nosotras, las dos Consejeras del CNE, y también nuestras hijas. Se intentó secuestrar el proceso electoral y vulnerar las bases democráticas de Honduras», escribió Hall en la red social X, en un mensaje en el que pidió que los hechos no queden impunes.

Hall acusó al antiguo aparato oficialista liderado por el Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), de actuar “de manera coordinada para impedir” la declaratoria final de las elecciones, que terminaron con la proclamación del conservador Nasry ‘Tito’ Asfura como ganador tras un proceso marcado por solicitudes de recuento, y de querer «arrebatarle al pueblo» la «democracia».

La declaración oficial que confirmó a Asfura se produjo en diciembre de 2025, bajo un clima de tensiones y protestas que obligaron a suspender la verificación de varias actas electorales.

«No fueron hechos aislados, fue un intento deliberado de quebrantar el orden democrático», subrayó Hall, quien aseguró que las autoridades electorales, además de organizar y defender el proceso, enfrentaron “bajo constantes ataques, el poder del oficialismo, decidido a impedir la declaratoria de elecciones».

Señaló que la gravedad de lo ocurrido en Honduras «no puede minimizarse», reclamó que se sienten “precedentes claros y firmes” para que episodios similares no vuelvan a repetirse y afirmó que la historia debe «registrar» lo ocurrido.

«Yo haré mi parte para que la democracia no vuelva a ser amenazada de esta manera. ¡Nunca más!», agregó.

Por su parte, Cossette López denunció además un bloqueo en los tribunales y dijo llevar «más de 105 días» sin respuesta a sus demandas de justicia ante el acoso que asegura haber sufrido, por lo que pidió la apertura de juicios políticos contra quienes, a su juicio, «instrumentalizaron la justicia con fines políticos».

“Juicio político para los que piensan favorecer con más impunidad a quienes atentaron contra la democracia e instrumentalizaron la justicia con fines políticos en las elecciones 2025”, afirmó la consejera. EFE

