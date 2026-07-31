Autoridades paraguayas investigan a argentino acusado de captar y violentar mujeres

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Asunción, 31 jul (EFE).- Las autoridades paraguayas investigan a un argentino denunciado por al menos cinco mujeres que aseguran haber sido engañadas por el hombre con propuestas de trabajo y luego presuntamente agredidas y forzadas a consumir drogas y participar en encuentros sexuales que habrían sido grabados sin consentimiento, informó este viernes la Policía Nacional.

El caso salió a la luz luego de que el argentino de 56 años fue detenido el lunes pasado mientras se movilizada en Asunción en un vehículo junto a una adolescente de 17 años, quien fue rescatada por la Policía, indicó a EFE el jefe del Departamento contra la Trata de Personas de Paraguay, el comisario Humberto Aquino.

Por este caso, la Fiscalía imputó al argentino por presunta «coacción grave y violación a la patria potestad», además por posesión de sustancias estupefacientes, pues se halló cocaína en su vehículo, según el comisario.

A partir de la detención del hombre, relató Aquino, la policía recibió al menos cuatro denuncias de mujeres que aseguraron fueron «coaccionadas, violentadas o agredidas por el ciudadano argentino».

El jefe policial señaló que el hombre presuntamente «capta a las posibles víctimas a través de las redes sociales», las cita con ofertas de trabajo en su casa, y luego les «ofrece dinero para estar con él íntimamente».

«Las obligaba a consumir drogas, realizar tomas fotográficas y videos íntimos sin su consentimiento. En todo momento este ciudadano argentino era muy violento», afirmó Aquino al relatar las denuncias de las víctimas, que afirman eran amenazadas, incluso, con armas.

Tras el rescate de la adolescente de 17 años, la Policía Nacional y la Fiscalía allanaron el miércoles pasado una vivienda supuestamente alquilada por el argentino en la ciudad de San Bernardino (centro), donde hallaron «objetos sexuales, equipos informáticos para la grabación y filmación de posibles videos pornográficos», cocaína, marihuana, entre otros, detalló el comisario.

En ese sentido, Aquino dijo que no descartan la hipótesis de que el hombre esté involucrado en un caso de presunta trata de personas.

El argentino tiene «un movimiento migratorio constantemente» hacia Paraguay al menos desde 2022, pero su último ingreso al país fue «clandestino», aseguró Aquino, al señalar que el sujeto tiene prohibición de salida de Argentina a raíz de una causa por violencia de género. EFE

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