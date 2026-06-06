Autoridades peruanas despliegan material electoral a Lima y Callao para comicios

3 minutos

Lima, 5 jun (EFE).- La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inició la noche del viernes el despliegue de 217 camiones con material electoral para 2.200 locales de votación en Lima y Callao para la segunda vuelta presidencial de este domingo, en la que están llamados a sufragar más de 27 millones de electores a nivel nacional.

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, y el jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, encabezaron el despliegue del material electoral hacia 29.266 mesas de votación de Lima y Callao, desde el distrito de Lurín, al sur de la capital peruana.

La ONPE destacó que cada unidad de transporte cuenta con resguardo permanente de la Policía Nacional de Perú y son acompañadas por un comisionado de la Gerencia de Gestión Electoral de la propia institución.

«Hemos aprendido mucho de las elecciones de la primera vuelta y ya estamos listos para este proceso electoral», dijo Burneo respecto a los problemas surgidos en la primera vuelta celebrada el 12 de abril relacionados con la llegada del material electoral a centros de votación de Lima, lo que provocó grandes retrasos en la apertura de los mismos.

Además, agregó que el JNE y la ONPE fortalecieron su articulación y reforzaron la organización para que las fallas logísticas no vuelvan a ocurrir y este domingo se viva un proceso electoral transparente y ordenado.

«Este proceso de la segunda vuelta va a ser transparente, ordenado y va a permitir que la gente pueda ejercer su voto de manera confiable y adecuada», indicó Burneo al afirmar que «todo está preparado para la fiesta electoral» del domingo y pidió a los peruanos «votar en masa».

Por su parte, Pachas recordó que la Contraloría y el Ministerio Público se han sumado al proceso y han supervisado el despliegue del material electoral para reforzar la fiscalización del proceso, ya que las fallas alimentaron la narrativa de fraude del excandidato presidencial ultraderechista Rafael López Aliaga.

Del mismo modo, afirmó que este domingo, la ONPE llega «con más seguridad y más aplomo» tras haberse repuesto de las adversidades, en relación a los problemas del 12 de abril que provocaron la renuncia del anterior jefe de la autoridad electoral, Piero Corvetto.

Pachas detalló que el despliegue de este domingo es la tercera etapa del proceso, pues la primera fue el envío del material electoral al extranjero, donde se habilitaron 219 locales, y la segunda fue el despliegue del material hace unos días a las distintas regiones del país.

Este domingo a las 7:00 hora local (00.00 hora GMT) se abrirán los centros de votación de todo el país para que los peruanos escojan entre la candidata derechista Keiko Fujimori o el izquierdista Roberto Sánchez a su nuevo presidenta o presidente. EFE

pbc/seo

(foto)