Ayudante de Beccacece destaca el control impuesto por Ecuador

1 minuto

Guayaquil (Ecuador), 9 sep (EFE).- El argentino Nicolás Chiesa, ayudante del seleccionador de Ecuador, Sebastián Beccacece, destacó este martes el control ejercido por los jugadores para impedir el desempeño de Argentina en Guayaquil.

«Estuvimos muy bien ordenados tácticamente, preparados para tratar de controlar a Argentina, muy atentos en la parte defensiva, tratando de asociarnos y cuando no teníamos la pelota, intentábamos buscar la solución, por lo que se logró hacer un gran partido», destacó Chiesa al término del partido que ganó la Tri por 1-0.

«De nuestra parte está la admiración y felicitaciones a todo el grupo por que han logrado la clasificación histórica y por la forma cómo se está construyendo esta familia», agregó.

Destacó que dentro del grupo hay una competición sana y siempre positiva.

«En todos los partidos hemos intentado jugar, en algunos el rival te lo permite más y en otros menos, pero más allá de jugar bien o mal, en la mayoría se crearon oportunidades de gol», expresó.

«Fue una prueba importante y se logró jugar de igual a igual ante una de las mejores selecciones del mundo y ese es un mérito para los jugadores», dijo a periodistas.

«Tenemos que seguir trabajando y mucho, tratar de acompañar a los jugadores en este proceso, hasta el momento los resultados han sido muy buenos y estamos en el camino correcto, con humildad, seguridad, estamos bien, pero podemos estar mejor», puntualizó. EFE

rm/fgg/hbr

(foto) (vídeo)