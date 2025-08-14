Ayudas de urgencia para los agricultores afectados por el megaincendio del sur de Francia

París, 14 ago (EFE).- El Gobierno francés anunció este jueves un dispositivo de ayudas de urgencia de ocho millones de euros para los agricultores afectados por el megaincendio del macizo de Corbières, al sur del país, que recorrió más de 16.000 hectáreas de monte, incluidas 2.000 de cultivo y diversas explotaciones.

La ministra de Agricultura, Annie Genevard, fue la encargada de presentar estas medidas en un desplazamiento a la zona quemada la semana pasada en el municipio de Saint Laurent de la Cabrerisse, que según sus palabras quería ser «la expresión de la solidaridad nacional» con ese territorio.

El fondo de urgencia, -señaló la ministra- «servirá a la vez a indemnizar las pérdidas de cosecha, las pérdidas de fondos y la destrucción de edificios y de material agrícola», del que se considera el mayor incendio en Francia desde 1949.

El fuego, que provocó la muerte a una mujer que se negó a evacuar su casa y heridas a una docena de personas, dos de ellas de gravedad, quemó miles de hectáreas de bosque, pero también campos de cultivo, en particular viñas, así como 36 viviendas, una veintena de almacenes agrícolas y decenas de vehículos.

La Fiscalía de Montpellier, que se encarga de la investigación, sospecha que el incendio pudo ser provocado, una vez que se ha determinado que es de origen humano y que comenzó el día 5 por la tarde al bode de una carretera, entre las localidades de Ribaute y Lagrasse. EFE

