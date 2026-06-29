Azerbaiyán critica el reconocimiento del genocidio armenio por parte del Gobierno israelí

Compartir

1 minuto

Bakú, 29 jun (EFE).- Azerbaiyán, el principal aliado de Turquía, condenó este lunes la decisión del Gobierno de Israel de reconocer el genocidio armenio en el Imperio Otomano.

Según el Ministerio de Exteriores del país caucásico, Israel está «tergiversando los hechos históricos, relacionados con los acontecimientos de 1915».

La nota oficial de la Cancillería azerbaiyana invita a Israel a reconsiderar su decisión, que «obstaculiza los esfuerzos por lograr una paz y reconciliación duraderas en la región».

El Gobierno de Israel aprobó este domingo reconocer el genocidio armenio, durante el que entre 1915 y 1923 en torno a 1,5 millones de armenios murieron a manos del Imperio Otomano, según anunció el Ministerio de Exteriores israelí, que ahora elevará al Parlamento dicho reconocimiento para su ratificación.

«Nunca es tarde para hacer lo correcto», afirmó en un comunicado el titular israelí de Exteriores, Gideon Saar, que calificó de «histórica» la decisión de reconocer como genocidio la masacre del pueblo armenio. EFE

fg-mos/fpa