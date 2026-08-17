Bad Bunny cierra su gira mundial con dos conciertos en su Puerto Rico natal

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San Juan, 17 ago (EFE).- Bad Bunny ofrecerá el próximo fin de semana dos conciertos en su Puerto Rico natal como cierre de la gira mundial ‘Debí tirar más fotos’, según confirmaron este lunes los promotores, tras semanas de rumores que llevaron a algunos de sus seguidores a hacer fila para adquirir entradas.

‘Cerramos en casa’ fue el mensaje en redes sociales de Move Concerts, compañía productora de los espectáculos junto con Noah Assad Presents, sobre un imagen en la que aparecen todas las paradas de la gira, las famosas sillas y la bandera de Puerto Rico.

Los conciertos serán el 22 y 23 de agosto en el Estadio Hiram Bithorn, en San Juan, y la venta de boletos comenzará este miércoles a través de PRTicket, siendo de modo digital y no presencial como en anteriores ocasiones.

Después de que se supiera que la promotora de Bad Bunny había reservado ese fin de semana el Estadio Hiram Bithorn y que empezaran a montar el escenario en el recinto, algunos fanáticos se acercaron para asegurar su turno de compra pensando que sería presencial.

Además de los conciertos, habrá durante el día «experiencias exteriores» en el recinto, según informó Move Concerts, entre ellas un mercado local.

Antes de su gira mundial, Bad Bunny celebró una residencia musical de 31 funciones, bajo el título ‘No me quiero ir de aquí’, entre julio y septiembre del año pasado en el Coliseo de Puerto Rico.

En cuanto al Estadio Hiram Bithorn, ese fue el escenario elegido por el cantante para sus multitudinarios conciertos ‘P FKN R’ en diciembre de 2021.

La gira ‘Debí tirar más fotos’, que comenzó en noviembre de 2025 en República Dominicana y concluyó el pasado julio en Bélgica, ha tenido paradas en múltiples países como México, Colombia, Brasil y España. EFE

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