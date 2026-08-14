Barcelona es eliminado de la Copa Ecuador

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Guayaquil (Ecuador), 14 ago (EFE).- El cupo en cuartos de final de la Copa Ecuador que Barcelona había ganado en la cancha al imponerse por 0-1 el 5 de agosto a Liga de Portoviejo pasó este viernes a manos de su rival por una resolución de la Comisión Disciplinaria de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

Liga de Portoviejo reclamó por la alineación indebida del barcelonista Erik Mendoza, quien ya había jugado con otro equipo en el torneo durante la misma etapa, lo que es prohibido por el reglamento de la Copa Ecuador.

La Comisión Disciplinaria de la FEF resolvió sancionar a Barcelona con la pérdida del partido por 0-3 y otorgar la clasificación a los cuartos de final a Liga de Portoviejo.

«Esta Comisión Disciplinaria de la FEF, resuelve aceptar la protesta presentada por Liga y declarar que existió alineación indebida por parte de Barcelona al jugador Erik Mendoza, quien no era elegible para dicho encuentro por haber actuado por otro club dentro de la misma segunda etapa», precisó la resolución del organismo.

Y añadió: «Se sanciona a Barcelona con la pérdida del partido con el marcador de 0-3 a favor de Liga de Portoviejo».

La pérdida del cupo de la Copa Ecuador ha coincidido con la renuncia de su presidente Antonio Álvarez el pasado 5 de agosto y la derrota por 0-2 ante Macará el sábado pasado en la Liga Pro, el otro torneo profesional ecuatoriano, lo que determinó el pasado lunes la salida del entrenador venezolano César Farías.

Barcelona, que está en el quinto puesto de la clasificación de la Liga Pro, con 35 puntos, disputará este sábado un crucial encuentro por la vigésima quinta fecha a domicilio del Mushuc Runa al mando del nuevo entrenador, el argentino Pablo Trobbiani. EFE

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