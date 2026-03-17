Basij, la milicia paramilitar iinstrumento de la represión en Irán

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Redacción Internacional, 17 mar (EFE).- La milicia Basij, a cuyo comandante en jefe, Gholamreza Soleimani, mató hoy Israel en un ataque aéreo, es un cuerpo paramilitar iraní formada por voluntarios islámicos y subordinada a la Guardia Revolucionaria Islámica.

Entre sus tareas figuran el cumplimiento de las leyes islámicas, la aplicación de normas de comportamiento y vestimenta, y el control y represión de protestas.

Fue fundada en 1979 por el ayatolá Ruhollah Jomeini y cuenta con millones de miembros repartidos por colegios, universidades, fábricas, oficinas gubernamentales o mezquitas.

Es una organización de voluntarios, mayoritariamente jóvenes y de clases populares, a quienes se ofrecen incentivos como acceso a universidades, empleos públicos y beneficios económicos a cambio de lealtad al régimen.

Desde el inicio de la guerra con EE.UU e Israel, fuerzas policiales junto con la Basij han estado patrullando las calles de Teherán y otras ciudades del país «día y noche», estableciendo retenes.

Antes de que estallara el conflicto, la Basij fue el principal instrumento de represión durante las protestas masivas de enero de 2026. El régimen impuso un corte total de internet de 20 días en respuesta a las protestas, mientras que la Basij intensificó controles armados, retenes y patrullas en Teherán y otras ciudades.

Además, esta unidad tuvo un papel destacado en la represión de las protestas del Movimiento Verde (2009) y las protestas por la muerte de Mahsa Amini (2022). EFE

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