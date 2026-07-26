Bayreuth apuesta por un Rienzi atrevido y rompedor en su centenario

Compartir

4 minutos

Rodrigo Zuleta

Bayreuth (Alemania), 26 jul (EFE).- El Festival de Bayreuth estrenó este domingo una nueva puesta en escena de “Rienzi” en la que le da a esa ópera temprana de Richard Wagner diversos tonos de actualidad, aprovechando que el tema central es la lucha por el poder.

Rienzi -su modelo histórico en Cola de Rienzo, un tribuno italiano del siglo XIV que se convirtió en tirano aupado por las masas- llega al poder, tras superar a sus dos rivales.

Los elementos escénicos, sin embargo, no apuntan al siglo XIV ni al siglo XIX en el que Wagner compuso la ópera, sino a nuestro tiempo. La mayoría de los personajes secundarios tienen casi siempre consigo un teléfono móvil.

Hay pantallas en las que se simulan transmismiones de debates y en otra se simulan encuestas de favorabilidad e incluso una elección en la que Rienzi logra imponerse. Las masas, que impulsan a Rienzi, parecen moverse en un espacio digital. Y el personaje del tribuno, que para las masas simbolizaba algo de esperanza, es presentado también como una amenaza.

Hay momento en que se ven pedazos de afiches en paredes en las que se puede adivinar lo que dicen algunos letreros recortados. Se habla de mal gobierno, de utopías, que representan la esperanza, que se convierten en distopías amenazantes.

En otro momento, hacia el final del segundo acto, en una pantalla aparece, en letras de ordenador, un texto el evangelio de San Mateo -primero en inglés y luego en latín- que habla del fin de los tiempos.

Sobre el apocalipsis

La escenógrafa Alexandra Szemeredy, ha explicado que e,. Rienzi histórico se interesó mucho por doctrinas escatológicas medievales, en especial por la que predicaba el franciscano Joachim Da Fiore que consideraba vendría un nuevo tiempo, la Edad del Espíritu -del Espíritu Santo- desde de la Edad del Padre, que estaba representada por el Antiguo Testamento, y la Edad del Hijo, representada por el Nuevo Testamento y la Iglesia.

El apocalipsis, para Rienzi, no sólo era el final de un mundo sino también la posibilidad de un nuevo comienzo. Eso puede remitir a muchos caudillos y a muchos líderes autoritarios y acaso no sea una casualidad que “Rienzi” haya sido una de las óperas preferidas de Hitler.

Ahora, la nueva escenificación hace pensar en diversos líderes que hablan como si un nuevo mundo empezara con ellos.

“Rienzi” nunca antes se había representado en Bayreuth que se ha limitado siempre a diez obras de Wagner consideradas canónicas. Los responsables de la escenografía se permitieron libertades y en un momento dado los personajes de otras óperas de Wagner desfilan, sobre un escenario dentro del escenario, ante el aplauso de los seguidores de Rienzi que, en una tribuna, se convierten en un público frente al público.

Acaso pueda verse en ello a una alusión al aprecio que en su momento le tuvieron los nazis a la obra de Wagner. Magdolna Pardikta, que participó en la escenografía, ha dicho que en ningún otro lugar del mundo las relaciones entre arte y política han sido tan cercanas como en Bayreuth y que es imposible hacer una representación en Bayreuth que no sea política.

La puesta en escena, rompedora por salirse del canon y atrevida por sus experimentos, ha sido bien recibida. Ya al final del segundo acto el público ofreció un aplauso atronador a la orquesta, dirigida por Nathalie Stutzmann y a los cantantes, especialmente a Andreas Schrager por su representación de Rienzi.

Detrás de la concepción dramatúrgica ha estado Marcus Kiesel que ha insistido que la ópera no sólo cuenta el ascenso sino también la caída de Rienzi. Y, desde el principio, hay algo en el personaje, al menos en la escenificación de hoy, que ya parece anticipar su caída.

La escenificación de Pardikta y Szemeredy ha recibido elogios, ante todo por el recurso utilizado para reflexionar sobre Wagner y su relación con el poder desde una ópera propia. EFE

rz/fpa

(foto)