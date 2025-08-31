Bayrou acusa a Italia de poner en marcha un ‘dumping fiscal’ que perjudica a Francia
París, 31 ago (EFE).- El primer ministro francés, François Bayrou, acusó este domingo al Gobierno italiano de poner en marcha una política de ‘dumping fiscal’ (rebaja de impuestos) que afectaría a la recaudación de Francia.
«Las personas se están yendo. Hoy en día, hay una especie de nomadismo fiscal que hace que el que tiene que pagar se vaya. Por ejemplo, a Italia, que está poniendo en marcha una política de ‘dumping fiscal'», criticó Bayrou, en una entrevista transmitida este domingo simultáneamente por cuatro canales de información.
El primer ministro hizo estas declaraciones al referirse a la posible aplicación de la llamada tasa Zucman en Francia, que apuesta por gravar el 2 % a los altos patrimonios de más de 100 millones de euros para recaudar al menos 15.000 millones, según las estimaciones.
Bayrou, quien dio su entrevista a ocho días de enfrentar una moción de confianza que seguramente pierda y le fuerce a dimitir, sostuvo que poner en marcha el impuesto Zucman sería «inconstitucional».
Recordó que Francia tiene en vigor 126 convenciones bilaterales fiscales con otros tantos países que hacen que un contribuyente francés pague en el país en que reside. EFE
