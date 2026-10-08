Ben Affleck y Matt Damon crean un nuevo sello dedicado a impulsar a cineastas emergentes

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Redacción Internacional, 8 oct (EFE).- Artists Equity, la compañía de los actores Ben Affleck y Matt Damon, ha lanzado Artists Equity Independent Pictures (AEIP), un nuevo sello dedicado a impulsar a cineastas emergentes del ámbito independiente, informó Variety.

«Debemos gran parte de nuestras carreras al cine independiente, por lo que somos muy conscientes de su enorme papel a la hora de descubrir y perfeccionar el talento», afirmaron Affleck y Damon, director ejecutivo y director de contenidos de Artists Equity, respectivamente.

«Artists Equity Independent Pictures es una forma de empoderar a voces emergentes con verdadero potencial, ampliar el tipo de historias que contamos y atender a un público que sigue expresando un deseo creciente de películas independientes de alta calidad», coincidieron en apuntar ambos actores.

Jennifer Westin, vicepresidenta sénior de asuntos creativos y producción, supervisará el día a día de la cartera de proyectos de AEIP bajo la dirección de Amy Baer, ​​presidenta de cine y televisión de Artists Equity.

Respaldada por un fondo independiente para cine en salas, la lista inicial de proyectos de AEIP incluye «A Woman in the Sun», el debut en la dirección de Julia Cox, guionista también de «Nyad», explica la revista especializada.

El reparto de este drama familiar cuenta con Renée Zellweger, Sissy Spacek y Mia Threapleton.

Otro proyecto de AEIP es «Downriver», del director Sam Jones y el guionista Carl Hiaasen, mientras tiene previsto el estreno en Netflix, el 9 de octubre, del ‘thriller’ «Animals», dirigido y protagonizado por Affleck.

Affleck también coescribió el guion junto a Connor O. McIntyre y Billy Ray con un reparto que incluye a Steven Yeun, Kerry Washington y Gillian Anderson.

También llegará próximamente de la mano de la compañía «Free Byrd», protagonizada por Dwayne Johnson en el papel de un acróbata de motociclismo de Las Vegas que oculta su diagnóstico de demencia mientras se prepara para un último salto.

Affleck, Damon y Gerry Cardinale (de RedBird Capital) fundaron Artists Equity en 2022. La primera película de la compañía fue el drama deportivo de 2023 «Air», dirigido por Affleck, quien también la protagonizó junto a Damon, Jason Bateman y Viola Davis, recuerda Variety. EFE

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