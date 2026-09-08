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Ben Gvir pide a Netanyahu reconocer las islas Malvinas como «territorio argentino ocupado»

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Jerusalén, 8 sep (EFE).- El ministro de Seguridad Nacional israelí, el colono y exconvicto Itamar Ben Gvir, pidió al primer ministro Benjamín Netanyahu que reconozca públicamente a las islas Malvinas, administradas por el Reino Unido desde 1833 y cuya soberanía continúa reclamando Argentina, como «territorio argentino ocupado».

«Es hora de que el Estado de Israel reconozca públicamente que las islas Malvinas son territorio argentino ocupado, que los británicos le roban violentamente al pueblo argentino», aseguró el ministro ultra en una publicación en X en las últimas horas. EFE

gac/rml

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