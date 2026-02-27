Berlín desaconseja a los alemanes viajar a Israel en contexto de tensión en Oriente Medio

1 minuto

Berlín, 27 feb (EFE).- El Gobierno alemán desaconsejó este viernes a sus ciudadanos viajar a Israel y Jerusalén Este, en un contexto marcado por las tensiones geopolíticas en Oriente Medio, especialmente en torno a Irán.

«Se desaconseja encarecidamente viajar a Israel y a Jerusalén Este», indicó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania en la última actualización relativa a viajes a la zona.

«Israel sigue estando formalmente en estado de guerra», recordó el aviso oficial, en un contexto en el que otros países europeos, coo Francia o Italia, también desaconsejaron hoy a sus ciudadanos viajar a Oriente Medio.

Los consejos de Alemania, Francia e Italia a sus ciudadanos se hicieron públicos el mismo día en que la embajada de Estados Unidos en Jerusalén autorizó este viernes la salida de Israel del personal no esencial y de sus familiares debido a «riesgos de seguridad». EFE

smm-csv-ac/rcf