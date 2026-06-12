Bloqueos afectan gran parte de Bolivia mientras llegan combustible y oxígeno a La Paz

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La Paz, 12 jun (EFE).- Los bloqueos de carreteras que exigen la renuncia del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, continúan este viernes en seis de las nueve regiones del país, mientras el Gobierno intenta aliviar la escasez en La Paz con el ingreso de combustible por rutas alternas y el traslado aéreo de oxígeno medicinal.

Las protestas y bloqueos, que ya completan 38 días y son promovidos por sindicatos campesinos, la Central Obrera Boliviana (COB) y sectores afines al expresidente Evo Morales (2006-2019), han dejado al menos 16 muertos, 13 de ellos por falta de acceso oportuno a atención médica, además de pérdidas económicas estimadas en 2.500 millones de dólares.

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó este viernes que se registran 92 puntos de bloqueos, concentrados sobre todo en el departamento central de Cochabamba (30) y las regiones andinas de La Paz (22), Oruro (16) y Potosí (14).

Los bloqueos en la zona oeste del país afectan las carreteras que conectan con las fronteras de Chile y Perú, mientras hay una menor incidencia en las regiones de Santa Cruz, en el este, y Chuquisaca, en el sur.

Por otro lado, la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos informó que en los últimos dos días camiones cisternas han logrado llegar a las ciudades de El Alto y La Paz para aprovisionar en algo con gasolina y diésel.

En el centro de La Paz, este viernes hay algo más de transporte público que en los días pasados, aunque no han desaparecido las kilométricas filas formadas en las estaciones de combustibles, según constató EFE.

A su vez, el Ministerio de Salud informó que se logró llevar a La Paz seis toneladas de oxígeno medicinal mediante un puente aéreo, para abastecer a los hospitales de esa ciudad y de El Alto, que han estado en emergencia porque la provisión del insumo no es constante por los bloqueos.

El gobernador del departamento de La Paz, Luis Revilla, informó que campesinos de 12 de las 20 provincias andinas habían suspendido las protestas porque su economía ha sido afectada, y expresó su confianza en que las protestas remitirán, aunque no haya diálogo entre los manifestantes y el Gobierno. EFE

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