Boca derrota a Newell’s en la Bombonera y River empata en su visita a Rosario Central

2 minutos

Buenos Aires, 1 feb (EFE).- Boca Juniors derrotó por 2-0 a Newell’s Old Boys, mientras que River Plate igualó con marcador en blanco en su visita a Rosario Central, en dos partidos que le dieron este domingo continuidad a la tercera jornada del Torneo Apertura del fútbol argentino.

En una ‘Bombonera’ completa, Boca Juniors se recuperó del traspié con Estudiantes y venció con comodidad por 2-0 a Newell’s Old Boys con los goles de Lautaro Blanco y Leandro Paredes, de penalti, en un duelo donde debutaron con la casaca ‘xeneize’ Santiago Ascacíbar y el paraguayo Ángel Romero.

Con este resultado, Boca suma seis unidades y queda detrás de los líderes Vélez Sarsfield, que empató 1-1 con Independiente, y Platense, que venció 1-2 a Talleres, en ambos casos el sábado.

River Plate, por su parte, no pudo seguir con puntaje ideal tras igualar 0-0 con Rosario Central, pero quedó como único líder de la Zona B, con siete puntos, uno más que Independiente Rivadavia, que el martes recibirá a Sarmiento.

En el tercer partido de este domingo, por el interzonal, Barracas Central y Deportivo Riestra igualaron 1-1, mientras que el sábado por la Zona B San Lorenzo venció por 1-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero, mientras que por el Grupo A, Atlético Tucumán y Huracán empataron también 1-1.

El lunes continuará la tercera jornada con cinco partidos, dos de ellos destacados: Tigre-Racing Club y Defensa y Justicia-Estudiantes de La Plata, en un menú que competan Gimnasia y Esgrima La Plata-Aldosivi, Argentinos Juniors-Belgrano y Unión-Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

El martes, en tanto se completará la fecha con tres duelos: Banfield-Estudiantes de Río Cuarto, Independiente Rivadavia de Mendoza-Sarmiento e Instituto-Lanús. EFE

fca/gbf