Boeing inaugura su cuarta línea de ensamblaje del 737 MAX

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El fabricante aeronáutico estadounidense Boeing inauguró el viernes cerca de Seattle la cuarta línea de ensamblaje del avión de pasillo único 737 MAX, su modelo estrella que estuvo a punto de provocar su caída en varias ocasiones.

La «North Line», la nueva planta que costó unos 1.000 millones de dólares, debe permitir a Boeing alcanzar su objetivo de fabricar hasta 63 unidades del 737 MAX al mes, frente a las 47 actuales.

«Esta inversión es una muestra de confianza hacia nuestra mano de obra, la industria manufacturera estadounidense y el futuro del sector aeroespacial en la ciudad de Everett (estado de Washington)», declaró la alcaldesa de la localidad, Cassie Franklin, en una ceremonia de apertura a la que asistieron cientos de empleados de Boeing.

En febrero y marzo de 2019, Boeing produjo 52 aeronaves MAX al mes, un récord nunca igualado desde entonces.

El ritmo de producción viene aumentando gradualmente desde que el regulador de la aviación estadounidense eliminó en octubre de 2025 el límite de 38 aparatos al mes impuesto tras un incidente en vuelo en enero de 2024 en un 737 MAX 9 entregado pocas semanas antes.

Ese incidente sacó a la luz profundos problemas de calidad en la producción del mayor exportador estadounidense del sector.

La «North Line» fue, en realidad, puesta en marcha el lunes. Es la única capaz de construir de principio a fin el 737 MAX 10, el modelo más grande de esta familia, cuya certificación acumula ya tres años de retraso.

«Es un arranque gradual», explicó a la prensa Jennifer Boland-Masterson, directora de la North Line. «Vamos a empezar despacio y luego aumentar el ritmo».

Siendo el más vendido de Boeing con unos unos 4.400 pedidos de un total de unos 6.800 sumando todos los modelos comerciales, el 737 MAX es también el avión que ha generado más problemas desde su presentación en agosto de 2011.

El más grave se reveló con los accidentes de Lion Air en octubre de 2018 y Ethiopian Airlines en marzo de 2019, que causaron 346 muertos en total.

El software anti-pérdida de sustentación MCAS de los dos 737 MAX 8, entregados unos meses antes, presentaba un defecto de diseño.

Toda la flota mundial de 737 MAX quedó en tierra durante al menos veinte meses.

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