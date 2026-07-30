Boicot de la UEFA y rechazo de Concacaf enfrían el proyecto de la FIFA

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El proyecto de la FIFA de crear una sociedad comercial abierta a inversores privados recibió este jueves dos torpedos: la UEFA aprobó «por unanimidad» de sus miembros boicotear los Mundiales mientras el plan siga encima de la mesa y la Concacaf comunicó formalmente que también está en contra.

De esta forma, las confederaciones que dirigen el fútbol de Europa por un lado, y de América del Norte, Central y Caribe por otro, se alinean como detractores de esta propuesta, impulsada por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Los responsables del poderoso fútbol europeo ya habían mostrado su oposición frontal al proyecto en los últimos días.

Pero este jueves elevaron el tono con una reunión de urgencia en la que sus 55 federaciones mostraron su «rechazo unánimemente y de manera clara a la propuesta de la FIFA de transferir acciones de la propiedad del Mundial y otras competiciones de la FIFA a inversores privados».

«Tras la discusión de hoy, ninguna selección nacional de la UEFA participará en ninguna competición de la FIFA mientras esas propuestas sigan encima de la mesa», concluyó la UEFA, a once meses del Mundial femenino de Brasil 2027.

La reacción de la UEFA fue celebrada en la red social X por la Unión Europea a través de su comisario encargado del deporte, Glenn Micallef, que afirmó «apoyar totalmente» una postura que defiende «la integridad del fútbol».

La UEFA critica tanto la forma como el fondo de este proyecto, desde su elaboración en secreto hasta su contenido: «Toda decisión sobre el calendario internacional, el formato de las competiciones y toda decisión que remodele el futuro del fútbol no estaría ya dirigida a servir al interés del fútbol sino al de los accionistas».

Es una alusión aparente a la participación del fondo de inversión Thrive Eternal, creado por Joshua Kushner, hermano de Jared, el yerno de Donald Trump.

Infantino mostró una enorme sintonía con el presidente de Estados Unidos antes y durante el Mundial 2026.

– «Familia del fútbol» –

Unas horas después, la Concacaf, que agrupa a 41 federaciones en la zona de Norteamérica, América Central y Caribe, incluida la de Estados Unidos, anunció que «ha rechazado la propuesta» de la FIFA.

«Los miembros expresaron una profunda preocupación por la falta de debido proceso en torno a la propuesta, el plazo artificialmente reducido que se impuso y la ausencia de cualquier revisión o aprobación por parte de los órganos pertinentes de gobierno de la FIFA», dijo la entidad en un comunicado.

«Concacaf reafirma que el futuro del fútbol —y su mayor activo— debe seguir estando en manos de nuestra familia del fútbol», concluyó.

La Concacaf había emitido el miércoles una primera reacción en la que había dejado claro que no le gustó conocer el plan «por los medios de comunicación y un comunicado de prensa».

– Una semana convulsa –

El martes, la FIFA había presentado por sorpresa un plan para crear una empresa, FIFA Forward Enterprise (FFE), que estaría encargada de gestionar sus actividades comerciales (difusión, patrocinios, venta de entradas, concesión de licencias) y las relacionadas con los eventos (Mundial y Mundial de Clubes, entre otros).

Infantino aseguró que los inversores privados serían minoritarios y que los recursos ayudarían a financiar el desarrollo global del fútbol.

«Es una oportunidad, pero no una obligación» y la propuesta se enmarca «en un proceso democrático», declaró el miércoles el patrón del balompié en un video después de una jornada de tormenta de reacciones.

Los cuestionamientos han sido especialmente virulentos en Europa, donde se teme una mayor mercantilización del fútbol y se sospecha sobre un conflicto de intereses.

«No es una ‘decisión democrática’, sino una gobernanza mediante el miedo», respondió este jueves la confederación del fútbol europeo.

– Plazos muy cortos –

La UEFA aludió de esta manera a la fecha límite del 19 de septiembre para que las federaciones se pronuncien sobre el proyecto, según una carta de Infantino enviada a las 211 federaciones y revelada por varios medios.

Como había hecho la Concacaf, la AFC (Confederación asiática) lamentó el miércoles que el proyecto se hiciera público sin que sus miembros fueran antes consultados, aunque no se pronunciaron sobre el fondo.

La CAF (Confederación africana), por su parte, fue menos crítica e hizo un llamamiento a las asociaciones para «examinar» y «evaluar» la iniciativa.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), que cuenta con diez asociaciones miembro, incluidas las de Argentina y Brasil, no se ha pronunciado de momento sobre la iniciativa.

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