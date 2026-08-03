Bolivia dice que narcos del PCC y Comando Vermelho se disputan zona fronteriza con Brasil

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La Paz, 3 ago (EFE).- El Gobierno de Rodrigo Paz sostuvo este lunes que el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV), las dos mayores bandas narcotraficantes de Brasil, «se están disputando» un corredor en territorio fronterizo de Bolivia por el cual se mueve droga hacia el exterior.

El ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, hizo esta afirmación a los medios en la región oriental de Santa Cruz, tras asistir al velorio de un agente de inteligencia que fue matado a tiros por desconocidos que emboscaron a una patrulla que investigaba otros asesinatos en el municipio de San Matías, cerca de la frontera con Brasil.

«Hay dos grandes clanes delictivos del Brasil que se están enfrentando en Bolivia, que se está disputando territorio en nuestra patria para ver quién controla el narcotráfico (…) El Comando Vermelho y el PCC hoy día están peleando un corredor por el cual los narcotraficantes sacan droga hacia el exterior», señaló.

Según Oviedo, la muerte del policía ocurrió «por una debilidad estructural» del Estado y «después de 20 años de penetración, de instalación del narcotráfico» en Bolivia.

El ministro aseguró que «esto no va a quedar así» y que no se permitirá que esos «poderosos clanes delictivos que han sido tipificados (…) como narcoterroristas» se instalen en Bolivia, en alusión a que en mayo, Estados Unidos clasificó al PCC y al CV como organizaciones terroristas.

Oviedo explicó que, en conversaciones que tuvo la semana pasada con representantes de la Policía Federal de Brasil, se acordó que esa institución tendrá «una oficina permanente» en territorio boliviano y que la Policía nacional también tendrá presencia en el país vecino «para tener un flujo de inteligencia y de información continua».

La autoridad anunció, además, que dentro de dos semanas se pondrá en marcha el plan ‘Fronteras Seguras’, que comenzará con Brasil.

Dentro de esa iniciativa, se instalarán «mecanismos de control y represión al delito» en localidades fronterizas como Cobija, en la región norteña de Pando; Guayaramerín, en el departamento amazónico de Beni, o San Matías y Puerto Suárez en Santa Cruz, «que son puntos por los cuales sale la droga» e «ingresan los malhechores», agregó.

Desde el domingo, militares realizan «patrullajes preventivos» en San Matías, donde el pasado miércoles un grupo de personas presuntamente de nacionalidad brasileña mataron a tiros a cuatro trabajadores de una hacienda ganadera.

Un día después, agentes de inteligencia que se dirigían al lugar a investigar el suceso fueron emboscados por personas armadas, con un saldo de un policía fallecido y otro herido.

Los atacantes incendiaron el vehículo en el que iban los agentes y se llevaron el cuerpo del policía asesinado, que fue hallado el sábado en otra hacienda por la zona, cerca de una pista clandestina desde donde se presume que se hacían envíos aéreos de droga a Brasil. EFE

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