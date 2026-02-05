Bolivia y la ONU promueven un carnaval sin violencia contra las mujeres

3 minutos

La Paz, 5 feb (EFE).- El Gobierno de Bolivia y ONU Mujeres iniciaron este jueves una campaña para que las celebraciones del carnaval en el país suramericano estén libres de violencia contra las mujeres, menores y diversidades.

«La idea es que las máscaras sirvan para el baile, pero no para esconder la violencia», dijo la representante de ONU Mujeres Bolivia, la ecuatoriana Nidya Pesántez, y agradeció a las instituciones estatales, privadas y civiles que hacen posible que la campaña se efectúe cada año.

La campaña ‘Sin máscaras, sin violencia’ fue presentada en un acto liderado por la ministra de Turismo Sostenible, Culturas, Folclore y Gastronomía, Cinthya Yáñez, junto a ONU Mujeres Bolivia, además de otras autoridades del Gobierno boliviano y jefes policiales.

La representante remarcó que la campaña es importante «porque desgraciadamente todavía estamos en sociedades que no logran valorar o ver a las mujeres como iguales», algo que no se debe «normalizar».

Pesántez destacó que las mujeres ya superaron «varias barreras» y, por ejemplo, están en espacios de decisión, aunque advirtió que esa llegada «todavía tiene un precio» que es la violencia digital o la política.

«Cuando atentamos contra las mujeres, ya sea con violencia verbal, física o sexual, estamos atentando contra el país porque estamos atentando contra la mitad de la población», sostuvo.

A su turno, la ministra Yáñez afirmó que con la campaña se busca promover «un carnaval libre de violencia de género y de violencia contra las minorías vulnerables de cualquier tipo».

Mientras que la directora de Igualdad de Oportunidades, Durby Blanco, aseguró que la violencia «no es tradición», que el consentimiento «es un derecho» y que «ninguna fiesta justifica ni el abuso, ni la agresión».

Además de la campaña, las autoridades también informaron sobre los planes logísticos y operativos para dar seguridad durante las celebraciones del carnaval.

El comandante general de la Policía, Mirko Sokol, precisó que en Oruro se desplegarán unos 4.000 agentes «cumpliendo funciones de seguridad» y otros 3.000 estarán distribuidos en el resto del país con la misma misión durante estas fiestas.

También aseguró la presencia de agentes de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (Felcv) con fines preventivos.

En 2025, la Fiscalía boliviana atendió 1.970 casos, en su mayoría denuncias por violencia doméstica, durante la celebración del carnaval en el país.

La mayoría de las regiones bolivianas festejan el carnaval con desfiles de disfraces y bailes típicos, pero la fiesta mayor del folclore de Bolivia es el Carnaval de Oruro, declarado en 2001 Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad por la Unesco.

Este desfile de danzas folclóricas en el que participan miles de bailarines se realizará el próximo 14 de febrero en la ciudad andina de Oruro, a 3.700 metros de altitud. EFE

gb/eb/gpv