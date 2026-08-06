Bolsa Centroamericana y PNUD sellan alianza para impulsar finanzas sostenibles en Honduras

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Tegucigalpa, 6 ago (EFE).- La Bolsa Centroamericana de Valores (BCV) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) suscribieron este jueves un Memorándum de Entendimiento para fortalecer el mercado de capitales e impulsar el financiamiento sostenible en Honduras.

El acuerdo fue firmado en Tegucigalpa por el gerente general de la BCV, Edgar Gutiérrez, y el representante residente del PNUD en Honduras, Alessandro Fracassetti, con el objetivo de promover instrumentos financieros orientados a proyectos con impacto ambiental y social.

El convenio contempla el intercambio y análisis de información sobre sostenibilidad, marcos regulatorios y buenas prácticas aplicables a instrumentos financieros con enfoque ambiental y social, como bonos temáticos destinados a proyectos de energía renovable, infraestructura resiliente, acceso a servicios básicos y desarrollo comunitario, según un comunicado del PNUD.

La alianza busca combinar la experiencia internacional del PNUD en finanzas para el desarrollo con la infraestructura y la capacidad operativa de la BCV para acelerar el desarrollo del mercado de capitales de Honduras.

“Las finanzas sostenibles constituyen una herramienta estratégica para movilizar inversión hacia proyectos que generan crecimiento económico, empleo y bienestar para la población”, afirmó Gutiérrez, quien destacó que la cooperación permitirá avanzar hacia un ecosistema financiero “más moderno, competitivo e inclusivo”.

Por su parte, Fracassetti señaló que las finanzas sostenibles permiten transformar las prioridades nacionales de desarrollo en “instrumentos concretos”, siempre que existan capacidades técnicas, transparencia y mecanismos adecuados para medir resultados».

El PNUD destacó que Honduras cuenta con experiencia reciente en este tipo de instrumentos tras la emisión de su primer Bono Soberano Sostenible en 2024, y señaló que con este convenio ambas instituciones buscan consolidar un mercado financiero más sostenible, competitivo y alineado con las prioridades de desarrollo del país.

El organismo indicó que América Latina y el Caribe enfrentan un déficit de financiamiento de 158.000 millones de dólares para alcanzar las metas de desarrollo sostenible hacia 2030, aunque en los últimos años han aumentado los mecanismos de financiamiento sostenible, incluidos los bonos vinculados al desarrollo.

Según el Centro de Finanzas Sostenibles del PNUD, a nivel mundial se han emitido bonos temáticos por unos 30.000 millones de dólares con apoyo de la organización, mediante asistencia en el diseño de marcos, gobernanza, identificación de proyectos elegibles y procesos de seguimiento. EFE

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