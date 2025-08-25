Boluarte nombra ministro de Justicia a un poderoso asesor

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, cambió este sábado a su ministro de Justicia y nombró en esa cartera a su asesor Juan José Santivañez, quien retorna al gabinete pese a que el Congreso lo censuró en marzo cuando fue titular de Interior.

Además de Justicia, Boluarte también hizo cambios en los ministerios de la Mujer y de Inclusión Social. Los nuevos titulares juraron sus cargos en una ceremonia en la sede del Ejecutivo.

La inesperada remoción se produce cuando el gobierno evalúa retirar al país de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tras promulgar una ley de amnistía a militares procesados por crímenes de lesa humanidad. La Corte pidió no aplicar esa ley.

Con ese fin el gobierno creó en agosto una comisión con funcionarios de la cancillería y el Ministerio de Justicia para examinar la viabilidad de ese retiro.

Boluarte, muy impopular y cuya aceptación en los sondeos es menor al 5%, enfrenta una fuerte presión social y política por el auge del crimen organizado.

Desde que dejó el Ministerio del Interior en marzo, Santiváñez se desempeñó como asesor de Boluarte. El flamante titular de Justicia representa al ala dura del gobierno y reemplaza a Enrique Alcántara.

En el Ministerio de la Mujer, Boluarte nombró a Ana Peña Cardoza en lugar de Fanny Montellanos quien pasó a la cartera de Inclusión Social, en reemplazo de Leslie Urteaga.

Santivañez fue despedido por el Congreso en marzo por la falta de resultados en la lucha contra el crimen organizado, en especial contra el delito de extorsión.

Días antes de su censura, sicarios asesinaron al popular cantante de cumbia Paul Flores. Un grupo de delincuentes le exigía pagos a su banda, Armonía 10, para no matarlos.

