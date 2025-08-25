The Swiss voice in the world since 1935

Boluarte nombra ministro de Justicia a un poderoso asesor

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
2 minutos

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, cambió este sábado a su ministro de Justicia y nombró en esa cartera a su asesor Juan José Santivañez, quien retorna al gabinete pese a que el Congreso lo censuró en marzo cuando fue titular de Interior.

Además de Justicia, Boluarte también hizo cambios en los ministerios de la Mujer y de Inclusión Social. Los nuevos titulares juraron sus cargos en una ceremonia en la sede del Ejecutivo. 

La inesperada remoción se produce cuando el gobierno evalúa retirar al país de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tras promulgar una ley de amnistía a militares procesados por crímenes de lesa humanidad. La Corte pidió no aplicar esa ley.

Con ese fin el gobierno creó en agosto una comisión con funcionarios de la cancillería y el Ministerio de Justicia para examinar la viabilidad de ese retiro. 

Boluarte, muy impopular y cuya aceptación en los sondeos es menor al 5%, enfrenta una fuerte presión social y política por el auge del crimen organizado.

Desde que dejó el Ministerio del Interior en marzo,  Santiváñez se desempeñó como asesor de Boluarte. El flamante titular de Justicia representa al ala dura del gobierno y reemplaza a Enrique Alcántara.

En el Ministerio de la Mujer, Boluarte nombró a Ana Peña Cardoza en lugar de Fanny Montellanos quien pasó a la cartera de Inclusión Social, en reemplazo de Leslie Urteaga.

Santivañez fue despedido por el Congreso en marzo por la falta de resultados en la lucha contra el crimen organizado, en especial contra el delito de extorsión. 

Días antes de su censura, sicarios asesinaron al popular cantante de cumbia Paul Flores. Un grupo de delincuentes le exigía pagos a su banda, Armonía 10, para no matarlos.

ljc/mr

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
15 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
22 Me gusta
18 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR