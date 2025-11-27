Bombarderos estratégicos rusos efectúan segunda patrulla en Báltico en poco más de un mes

Moscú, 27 nov (EFE).- Bombarderos estratégicos Tu-22M3 de la Fuerza Aeroespacial rusa efectuaron una misión de patrulla sobre aguas neutrales del mar del Báltico, la segunda en poco más de un mes, informó este jueves el Ministerio del Defensa de Rusia.

«Los bombarderos fueron escoltados por aviones Su-35s y Su-27 de la Fuerza Aeroespacial rusa», indicó un comunicado publicado en Telegram junto a un vídeo de la misión.

En algunos tramos de la ruta «los bombarderos estratégicos fueron seguidos por cazas de países extranjeros».

Según Defensa, «la duración del vuelo fue de más de 5 horas».

«Todos los vuelos de aviones de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas se realizan en estricta correspondencia con las normas internacionales para el uso del espacio aéreo», concluyó Defensa.

En octubre pasado, los bombarderos rusos efectuaron una patrulla similar sobre el Báltico.

La aviación estratégica rusa (Tu-160, Tu-95MS y Tu-22M3) efectúa regularmente patrullas sobre las aguas neutrales del Ártico, el Atlántico norte, los mares Negro y Báltico, el océano Pacífico y otros, vuelos que no han sido interrumpidos por la guerra en Ucrania.

En agosto pasado estos aviones efectuaron una misión de patrulla sobre las aguas neutrales de Barents, frontera con Alaska y a fines de septiembre, una misión sobre los mares de Béring y Ojotsk.EFE

