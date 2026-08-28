Bomberos atienden un gran incendio en una planta de residuos cerca del estadio de Wembley

Compartir

2 minutos

Londres, 28 ago (EFE).- Más de un centenar de bomberos se han desplazado este viernes para atender un incendio de gran magnitud en una planta de tratamiento de residuos situada cerca del estadio de Wembley, en Londres, que además ha provocado el cierre de varias líneas de metro y tren.

Un total de veinte camiones de bomberos y 125 efectivos responden a este fuego en una planta de transferencia de residuos, situada en Neasden (al noroeste de Londres), cuya columna de humo es visible desde diversos puntos de la capital británica, tras haber recibido más de 90 avisos alrededor de las 11:30 hora local (10:30 GMT).

El servicio de bomberos de Londres (LFB, por sus siglas en inglés) explicó en un comunicado que el fuego iniciado en la nave industrial, de aproximadamente 100 x 150 metros, estaba «muy extendido» y había generado una gran cantidad de humo, por lo que recomendaron a los residentes de la zona mantener puertas y ventanas cerradas mientras las labores de extinción continúen.

La LFB aseguró que las causas del incendio, por el momento, se desconocen.

«Se trata de un incidente prolongado que mantendrá a los equipos en el lugar durante el resto del día mientras trabajan para extinguir completamente el fuego», indicó el subcomisario de la brigada de bomberos de Londres, Andy Pennick.

La planta está gestionada por la compañía London Energy, responsable de la eliminación de residuos en la mayor parte de los distritos del norte de Londres, que confirmó que el incendio no ha producido heridos y que todos sus empleados están a salvo.

Junto a esta nave, en el mismo polígono industrial, se encuentra un centro de reparto de Amazon que, de acuerdo con medios como la BBC, no se ha visto afectado de manera directa por el fuego pero ha evacuado a su personal por precaución.

El incendio también ha provocado la suspensión de varias líneas de metro que transcurren cerca de la nave industrial, tales como la Metropolitan y la Jubilee, cesando la circulación en dirección hacia el centro de Londres.

Por su parte, la empresa ferroviaria National Rail también ha informado de que los servicios ferroviarios procedentes o con destino a la estación de Marylebone están sufriendo retrasos y cancelaciones que se prevé que se prolonguen «hasta bien entrada la noche del viernes». EFE

rb/lss

(foto) (vídeo)