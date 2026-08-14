Bomberos e ingenieros de Ecuador viajan a Colombia para apoyar en rescates tras el sismo

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Guayaquil (Ecuador), 14 ago (EFE).- Treinta bomberos rescatistas y cinco ingenieros especializados en estructuras salieron este viernes desde Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador, hacia Cali, para apoyar en las labores de búsqueda, rescate y evaluación de estructuras afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el lunes buena parte de Colombia.

Los rescatistas y los expertos viajan en un C-130 Hércules de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), la aeronave que también movilizó en junio a otros bomberos y llevó ayuda humanitaria hacia Venezuela tras el doble seísmo.

«Articulamos todas las acciones para brindar apoyo a nuestros hermanos colombianos ante esta emergencia. La solidaridad no tiene fronteras», dijo en X la secretaria de Gestión de Riesgos de Ecuador, Carolina Lozano, al anunciar la partida del equipo.

La tarde del jueves, el Gobierno ya había anticipado que enviaría a Colombia un contingente especial, aunque no había señalado fecha concreta.

Los bomberos, pertenecientes al equipo USAR del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, viajan con cerca de cinco toneladas de equipamiento y autonomía operacional para siete días.

Mientras que los ingenieros especializados en estructuras, ingeniería sísmica y geotecnia apoyarán en la evaluación de daños y clasificación de estructuras habitables y no habitables en las zonas que determinen las autoridades colombianas, según las autoridades.

Está previsto que Ecuador también envíe a Colombia insumos para los afectados que está recolectando en dos puntos de acopio ubicados en Quito y Guayaquil.

El terremoto ha provocado hasta el momento 285 muertos, 3.975 heridos y 379 desaparecidos, según el último balance divulgado este viernes por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). EFE

cbs/mgr