Bomberos e ingenieros de Ecuador viajan a Colombia para apoyar en rescates tras el sismo

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Guayaquil (Ecuador), 14 ago (EFE).- Treinta bomberos rescatistas y cinco ingenieros especializados en estructuras salieron este viernes desde Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador, hacia Cali, para apoyar en las labores de búsqueda, rescate y evaluación de estructuras afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el lunes buena parte de Colombia.

Los rescatistas y los expertos viajan en un C-130 Hércules de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), la aeronave que también movilizó en junio a otros bomberos y llevó ayuda humanitaria hacia Venezuela tras el doble terremoto.

«Articulamos todas las acciones para brindar apoyo a nuestros hermanos colombianos ante esta emergencia. La solidaridad no tiene fronteras», dijo la secretaria de Gestión de Riesgos de Ecuador, Carolina Lozano, en su cuenta de X al anunciar la partida del equipo.

La tarde del jueves, el Gobierno ya había anticipado que enviaría a Colombia un contingente especial, aunque no había señalado fecha concreta de su salida.

Los bomberos, pertenecientes al equipo USAR del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, viajan con cerca de cinco toneladas de equipamiento y autonomía operacional para siete días.

Mientras que los ingenieros especializados en estructuras, ingeniería sísmica y geotecnia apoyarán en la evaluación de daños y clasificación de estructuras habitables y no habitables en las zonas que determinen las autoridades colombianas, según señalaron las autoridades.

Está previsto que Ecuador también envíe a Colombia insumos para los afectados que está recolectando en dos puntos de acopio ubicados en Quito y Guayaquil.

La cifra de muertos por el terremoto que sacudió el lunes a Colombia ascendió a 285 y la de desaparecidos se mantiene en 379, según el último informe que divulgó este viernes la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El terremoto de magnitud 7,4 tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, en la región del Pacífico, y deja además un total de 3.975 heridos, 102.262 personas de 45.523 familias afectadas y 12.828 viviendas destruidas. EFE

cbs/cpy